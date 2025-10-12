乃木坂46井上和「私も泣きそうになる瞬間がめちゃくちゃあって…」『真夏の全国ツアー2025』東京公演を振り返る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月7日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

「和先生へ。私は病気と闘いながら、ずっと観に行くのが夢だった初めての乃木坂46のライブが、聖地・明治神宮野球場で叶いました! 和ちゃんがInstagramのストーリーで『ポニーテールが好き』と言っていたのを見て、気合いを入れて、アンコールの衣装とポニーテールで参戦しました!

ライブが始まってからは終始夢見心地で、メンバーの皆さんがくださる愛に何度も涙がこぼれました。和ちゃんの笑顔とパフォーマンス、乃木坂46の皆さんの輝き、ファンの皆さんがつくる一体感、そして、紫に染まったペンライトの海……そのすべてが、私の一生の宝物です! また乃木坂46のライブに行けるよう、和ちゃんをずっと推していられるように、毎日を大切に精一杯生きていきます」（富山県 19歳）

井上：ありがとうございます。念願の乃木坂46のライブに来てくださったということで、パワーや愛を受け取ってくれたのが本当にうれしいなと思います。

Instagramで初めて質問箱をやらせていただいたんですよ。そこで「女の子の好きな髪型は何ですか？」って聞かれたから、「私はポニーテールが好きです♡」って書いたんですよ。そしたら、ポニーテールをしてくれたみたいで！ ありがとう～。絶対にかわいい♡ 実は私も、東京公演の2日目にポニーテールをさせていただいちゃったりして！

あと「涙が何度もこぼれそうになりました」って書いてあるけど、私も神宮で自分のペンライトを見つけたときとか、タオルを持って一生懸命（ライブを）楽しんでくれている姿を見て泣きそうになる瞬間がめちゃくちゃあって。でも「今年は絶対に泣かないぞ！」「誰よりも楽しんで帰るんだから！」と決めて挑んだんです。それでも涙が出てしまいそうな瞬間がたくさんあって。改めて神宮でのライブは特別だなって思ったし、その特別なライブを一緒に共有できたのがすごくうれしいなと思います。

