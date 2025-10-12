10月14日（火）19時30分〜、東京スタジアム（味の素スタジアム）にてキリンチャレンジカップ2025 ブラジル代表戦が行われる。試合の模様はテレビ朝日系列で全国生中継、TVerとABEMAで生配信される。

ブラジルとの通算対戦成績は0勝2分け11敗といまだ一度も勝利がなく、現在6連敗中。過去の対戦成績は以下の通り。

1989年7月23日：国際親善試合

日本 0-1 ブラジル

【メンバー】GK森下申一：森正明、信藤克義、井原正巳、堀池巧：MF佐々木雅尚、長谷川健太、望月聡、名取篤、水沼貴史：FW黒崎久志

1995年6月6日：アンブロカップ

日本 0-3 ブラジル

【メンバー】GK小島伸幸：DF小村徳男、井原正巳、田坂和昭、名良橋晃、相馬直樹：MF山口素弘、北澤豪、森島寛晃：FW中山雅史、三浦知良

1995年8月9日：日本ブラジル修好100周年記念サン・スパークカップ

日本 1-5 ブラジル

【メンバー】GK小島伸幸：DF柳本啓成、井原正巳、柱谷哲二、相馬直樹、林健太郎：MF山口素弘、ラモス瑠偉、森島寛晃：FW三浦知良、福田正博

【得点】福田正博

1997年8月13日：国際親善試合

日本 0-3 ブラジル

【メンバー】GK川口能活：DF井原正巳、秋田豊、相馬直樹、名良橋晃、斉藤俊秀：MF山口素弘、本田泰人、平野孝、中田英寿：FW三浦知良

1999年3月31日：キリンビバレッジサッカー1999

日本 0-2 ブラジル

【メンバー】GK下田崇：DF井原正巳、秋田豊、相馬直樹、斉藤俊秀：MF田坂和昭、名波浩、伊東輝悦、中田英寿：FW中山雅史、城彰二

2001年6月4日：FIFAコンフェデレーションズカップ

日本 0-0 ブラジル

【メンバー】GK都築龍太：DF上村健一、松田直樹、服部年宏：MF中田英寿、伊東輝悦、明神智和、波戸康広、小野伸二：FW山下芳輝、鈴木隆行

2005年6月22日：FIFAコンフェデレーションズカップ

日本 2-2 ブラジル

【メンバー】GK川口能活：DF田中誠、宮本恒靖、三都主アレサンドロ、加地亮：MF中田英寿、小笠原満男、中村俊輔、福西崇史：FW玉田圭司、柳沢敦

【得点】中村俊輔、大黒将志

2006年6月22日：FIFAワールドカップ

日本 1-4 ブラジル

【メンバー】GK川口能活：DF三都主アレサンドロ、坪井慶介、加地亮、中澤佑二：MF中田英寿、小笠原満男、中村俊輔、稲本潤一：FW巻誠一郎、玉田圭司

【得点】玉田圭司

2012年10月16日：国際親善試合

日本 0-4 ブラジル

【メンバー】GK川島永嗣：長友佑都、内田篤人、今野泰幸、吉田麻也：MF遠藤保仁、中村憲剛、長谷部誠、清武弘嗣、香川真司：FW本田圭佑

2013年6月15日：FIFAコンフェデレーションズカップ

日本 0-3 ブラジル

【メンバー】GK川島永嗣：DF長友佑都、内田篤人、今野泰幸、吉田麻也：MF本田圭佑、遠藤保仁、清武弘嗣、香川真司、長谷部誠：FW岡崎慎司

2014年10月14日：国際親善試合

日本 0-4 ブラジル

【メンバー】GK川島永嗣：DF太田宏介、塩谷司、酒井高徳、森重真人：MF田中順也、田口泰士、森岡亮太、柴崎岳：FW岡崎慎司、小林悠

2017年11月10日：国際親善試合

日本 1-3 ブラジル

【メンバー】GK川島永嗣：DF長友佑都、槙野智章、吉田麻也、酒井宏樹：MF長谷部誠、山口蛍、井手口陽介：FW大迫勇也、原口元気、久保裕也

【得点】槙野智章

2022年6月6日：キリンチャレンジカップ2022

日本 0-1 ブラジル

【メンバー】GK権田修一：DF長友佑都、吉田麻也、板倉滉、中山雄太：MF原口元気、遠藤航、伊東純也、南野拓実、田中碧：FW古橋亨梧