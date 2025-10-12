ブラジル代表は12日、14日に迫った日本代表戦に向けて韓国での最終調整を行った。練習の様子をブラジルメディア『globo』が伝えている。

10日に行われた韓国代表戦はエステヴァンとロドリゴが2得点ずつ奪い、最後はヴィニシウス・ジュニオールが仕上げて5-0と圧勝した。翌11日はピッチでの練習を行わずにリカバリーに務め、ソウル市内を観光する時間も設けられたようだ。

試合後はすぐに日本へと移動せず、12日まで韓国にとどまり調整を実施した。12日は以下のメンバーで布陣練習を実施。GKがベントからウーゴ・ソウザに代わったのみで、フィールドプレーヤーは韓国戦と同じ10名となった。以下の11名が日本戦にスタメン出場すると予想されている。

▼GK

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

ヴィチーニョ（ボタフォゴ）

エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）

ドウグラス・サントス（ゼニト/ロシア）

▼MF

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー/イングランド）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリード/スペイン）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード/スペイン）

なお、エステヴァンは体調不良を訴えている模様。日本戦を欠場する場合は、ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）が代役を務めると同メディアは伝えている。ブラジル代表は12日午後に韓国を出発し、同日に日本入り。明日13日に日本での初練習を行い、エステヴァンを含めた選手たちのコンディションを確認し、最終的なメンバーを見極めるようだ。

【動画】ブラジル代表が韓国→日本へ移動