日本代表は12日、2日後に迫った『キリンチャレンジカップ2025』のブラジル代表戦に向け、千葉県内で調整。練習後にDF瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）がメディア対応に応じ、ブラジル代表の印象や試合に向けた改善点などを語った。

韓国に5-0で勝利した試合をハイライトで見たという瀬古は、「一人ひとりの個の部分が確実に質が高いし、ショートカウンターもすごく早かった」との印象を口にし、「その辺はしっかり警戒していきたい」と、気を引き締めた。

また、「間延びしたところもあった」というパラグアイ戦の反省を受け、「行くところ行かないところだったり、もっとコンパクトに守るところだったりは、もっと意識してやっていきたい」と指摘。チーム全体の意思統一を課題に掲げ、改善を誓った。

そしてブラジル戦に向けては、まず守りを固めるという選択肢もあるなか、「ブラジルだから引こうとは考えてなくて、試合展開によると思うので、行ってダメなら引く、ずっと引いていてもダメなので、試合状況に応じて、行くのか引くのかを判断していきたい」と主張し、後ろから「声をかけてライン設定する」ことが大事になるとの見解を示した。

ブラジル代表戦は、東京スタジアムにて10月14日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAで生配信される。