Mrs. GREEN APPLE大森元貴「涙が出そうに…」綾瀬はるか・鈴木亮平・浜辺美波も出演した最新曲のMVで「マジで最高！」と語るシーンは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月6日（月）の放送では、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されている9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオ（MV）について、メンバー3人が語り合いました。ミセスが出演する、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のテレビCMが10月7日よりオンエア。同CMのテーマソングとして書き下ろした最新曲「GOOD DAY」が起用されています。「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。また、ミセスの最新曲「GOOD DAY」のMVにも綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが参加しています。大森：MVの好きなポイント、ありますか？若井：いっぱいあるよ！ それはもちろん！大森：どこよ？若井：まず俺が好きなのは、最初のジャンプするところね！大森：結構、跳んだよね！若井：裏話で言うと、俺1回、元貴のことを蹴ってる（笑）。全員：（笑）。大森：太ももを蹴られた（笑）。若井：そういうシーンもあったりとかね（笑）。あとは？藤澤：（鈴木）亮平さん率いて、みんなで踊るシーンかな！若井：歩きながらリズミカルに進んでいくシーンね！大森： ∼♪（その部分のフレーズを口ずさむ）藤澤：あそこ、曲的にもすごく、「おぉ〜！」ってなるいいシーンだな、って思いますね！大森：あそこもマジで最高だよね！ とにかくみんなが最後揃うところで僕は涙が出そうになりますね！ カタルシスがすごい!! 楽しかったね。ぜひ何度でも観ていただきたい、破格のMVでございます！

Good Day!#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/EhUqUqhV2q

— 鈴木亮平 (@ryoheiheisuzuki) October 3, 2025＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info