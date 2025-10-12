CSファーストステージ第2戦

○ DeNA 7x － 6 巨人 ●

＜10月12日 横浜＞

12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル クライマックスシリーズセ ファーストステージ DeNA－巨人』で解説を務めた里崎智也氏が、敗れた巨人について言及した。

巨人は初回、佐々木俊輔の先頭打者本塁打、中山礼都の3ラン、先発・戸郷翔征の適時打で5点を先制する。しかし、その裏、戸郷が佐野恵太に2ラン、石上泰輝に3ランを浴び同点に追いつかれてしまう。

戸郷は3回5失点でマウンドを降りると、4回以降は西舘勇陽、バルドナード、船迫大雅、中川皓太、大勢、マルティネス、田中瑛斗と小刻みな継投でスコアボードに0を並べる。

打線は5－5の11回に途中出場の小林誠司の二塁打をきっかけに、満塁のチャンスを作り、佐々木の適時内野安打で勝ち越し。イニング跨ぎとなった田中瑛はその裏、牧秀悟、山本祐大を打ちとり2アウトとしたが、3つ目のアウトを奪うことができなかった。石上に内野安打と盗塁で得点圏に進められ、林琢真に同点打、蝦名達夫にレフトへサヨナラ打を浴びた。巨人はベンチに残っていた選手は投手が宮原駿介、野手が長野久義の2人だけだった。

里崎氏は「ジャイアンツも結果負けましたけど、やることはやり切ったんじゃないですか。総力戦で、できることをやって負けたんですから、仕方ないかなというのはあります」と振り返り、「強いて振り返るなら、ジャイアンツは1点取ったあと、もう1点取らなきゃいけなかった。もう1点取らなきゃいけないところで、取りきれなかった」と話していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）