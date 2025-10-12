有吉「88人全員面白くなかったです」『オールスター後夜祭』に出演した芸人を辛口評価「1人もいませんでしたよ。お笑いを意識した人は」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月5日（日）の放送は、アシスタントにタイムマシーン3号・関太、アルコ＆ピース・酒井健太を迎えてお届け。ここでは、3人が出演したテレビ番組「オールスター後夜祭’25秋」（TBS系）について語り合いました。

◆有吉「お笑いの番組なので…」

有吉は、自身がMCをつとめ、関と酒井も出演した「オールスター後夜祭’25秋」（TBS系）に言及。芸人たちがさまざまなクイズや企画に挑戦する番組ですが、今回の出演芸人の立ち振る舞いに納得がいかなかったようで、なかでも、コーナーの1つ「コンビ対抗エレキテル大相撲」でFUJIWARA原西孝幸さんと対戦した、有吉と同じ太田プロ所属で、番組内で解散を発表したお笑いコンビ・コンピューター宇宙のはっしーはっぴーさんに対し、「まぁ……（ノリが）学生だよね（笑）」と一蹴します。

そして「電流が流れる場所に相手を押しつけて電流をくらわせるのが唯一の笑えるポイントだけど、ただ電流が流れない場所で、レスリングのように原西さんを押さえ込んで、押し出して……さすが（酒井軍団の一員として）酒井がかわいがっている後輩だな（笑）」とダメ出しすると、酒井も思わず「あんなものやったことないですから（笑）」とフォローを入れます。

しかし、有吉は続けて「そりゃ原西さんが勝ったほうが盛り上がったけど、そこは真剣勝負であってほしいから“勝ちを譲れ”なんて言わないよ。ただ、お笑いの番組なので……（笑）。それに、はっしーはっぴー自身も膝に電流が当たっているはずなのに、興奮しすぎてビリビリを無視しちゃっていたし。そういうところは、軽く酒井がアドバイスしてあげないと。今後のためにね」と後輩への指導不足を指摘します。

さらに、出演者88人全員が参加した「88人ドッジボール バトル・ロワイアル」についても「これは88人全員に言えることですね。全員面白くなかったです（笑）」と苦言を呈します。特に出演者たちのリアクションの薄さが気になったと言い、「普通は『やってやるぞ！』とか『いいのか？ 当てるぞ！』とか『顔面に当ててやろうか!?』とか、いろいろコメントするだろ。それを全員無言で投げ合うって……。88人いましたけど、1人もいませんでしたよ。お笑いを意識した人は！ 全員、養成所からやり直してください（笑）」と不満を吐露していました。

