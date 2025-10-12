大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、2年連続ワールドシリーズ制覇を目指してポストシーズンを戦っている。ここまではまだ打撃では本領を発揮することができていない状況だが、デーブ・ロバーツ監督は奮起を促しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

大谷は日本時間10日終了時点でワイルドカードシリーズ2試合、ディビジョンシリーズ4試合に出場しているが、6試合を合わせた打撃成績は.148、2本塁打、5打点にとどまっている。

同メディアは「ロバーツ監督はこの厳しい状況の中で、大谷に見られるより大きな問題について指摘した」としつつ、「彼は判断がよくないと思う。ボールかストライクか、彼は絶好球を見極めて打つチャンスを自ら逃している。彼は少し中途半端な状態にあると思うが、スイングの判断は現時点で必要なものとは程遠い。それが私の見解だ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「大谷はボールを追いかけてしまい、普段より三振が増えるスランプに陥ることがある。しかし、これは球界のほぼ全ての選手に当てはまることだ。彼の強みであり、全てのスーパースターが持つ能力は、そうしたスランプを短期間に抑え、素早く調子を戻せる点にある。大谷が不振に陥るのは数試合に過ぎず、31歳の彼にとって状況はすぐに好転しうる」と復調に期待を寄せている。

