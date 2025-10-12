今日の運勢は？ ★10月13日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月13日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月13日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ蝶ちょ（ちょうちょ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？エネルギッシュな一日になりそう。周りの空気がどんよりしていると、それを変えたいと思い、明るく振る舞うことでしょう。皆が目につかないような場所を片付けると、さらに運気がアップ。集中力がアップしているので、仕事や趣味などに夢中になれるようです。「楽しい」気持ちが増えていくと、周りの人にも良い影響がありそう。企画などを思いついたら、どんどん提案してみましょう。対人運が良好なようです。ちょっぴりニガテな相手とも今日は上手くコミュニケーションがとれそう。じっくり話してみると、共通点が見つかるかも。食事は一人ではなく誰かと共にすると◎嬉しいニュースが舞い込むなど、モチベーションが上がるようなことが起こるかも。じっとしているのは、もったいないと感じて今できることを全力で行っていくようです。ラッキーアイテムは観葉植物。パートナーや恋人と語り合う時間を持つと◎お互いに思っていることを話せると、将来に向けたイメージが共有できるようです。就寝前はストレッチなどを行い、疲れを残さないようにすると良いでしょう。今日は、趣味や勉強を通じて、心が豊かになれるようです。五感を刺激してあげると、日ごろのストレスが解消されることでしょう。日中は散歩などの有酸素運動をするのもおすすめ。忙しい一日になりそうですが、用事が多い方が余計なことを考えずにすんで落ち着くようです。疲れを残さないためにも、健康的な食生活を心がけると良いでしょう。和食や旬な食材でパワーアップ！今日は、大切な人を守るためにも、よく考えてから行動すると良いでしょう。新しい環境づくりを進めていくと、今まで知らなかったものが見えてくるかも。気付いた物事は忘れないように記録すると◎コミュニケーションが円滑に取れる範囲や人数を見直してみると良いかも。ごちゃっとしている物事は整理していきましょう。環境が整ってくると、やりたいことに集中できるようです。思い通りにならないことがあるかもしれません。でも諦める必要はないようです。今すぐできなくても時期が来れば叶うことでしょう。そこへ向けてさらにスキルなどを磨いていくと◎今日は、悩みすぎないようにしましょう。たとえ上手くいかない事があったとしても、少し休憩をとって気持ちを切り替えるようにしましょう。穏やかな気持ちを心がければ良いアイデアも生まれそう。いつもなら許せることなのに、カチンときてしまったら疲れが溜まっている証なのかも。今日は無理をせず、自分のペースで過ごすようにしましょう。夜はバスタイムでリフレッシュ。内なる声と「本当の私」が繋がる転換点。14日には愛と調和の星「金星」が天秤座に入り、心地よい平和的な空気に。過去の執着を手放し、魂が望む新しいバランスと、自分を満たす人間関係に意識を向けると良いでしょう。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai