日本ハム、オリックスに1点差で競り勝つ

先発投手：日本ハムは北山亘基が4回4失点（4安打3奪三振）、オリックスの宮城大弥は3回3失点。得点経過：2回表にオリックスが1点を先制。2回裏に日本ハムが1点を返す。3回表にはオリックスが3点を追加。注目選手：日本ハムのF・レイエスと清宮幸太郎がそれぞれ2打点を挙げる活躍。オリックスの紅林弘太郎は1本塁打、3打点の活躍を見せた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 143 85 54 4 .612 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 13
3 巨人 143 70 69 4 .504 15
4 中日 143 63 78 2 .447 23
5 広島 143 59 79 5 .428 25.5
6 ヤクルト 143 57 79 7 .419 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 87 52 4 .626 -
2 日本ハム 143 83 57 3 .593 4.5
3 オリックス 143 74 66 3 .529 13.5
4 楽天 143 67 74 2 .475 21
5 西武 143 63 77 3 .450 24.5
6 ロッテ 143 56 84 3 .400 31.5