大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2年連続のワールドシリーズ優勝を目指しポストシーズンを戦っている。その最中、ボストン・レッドソックスのアレックス・ブレグマン投手を今オフに獲得する説が浮上しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

現在31歳のブレグマンは、今季レギュラーシーズン終了時点で209本塁打を放っている強打の三塁手。昨オフにレッドソックスと3年1億2000万ドルの契約を結んだが、毎シーズン終了後にオプトアウトできる条項が付帯しているため去就が注目されている。

同メディアは「驚くべきことに、ドジャースが3度のオールスター選出経験を持つブレグマンの獲得候補に挙がっていると、MLB.comのマーク・ファインサンド記者が報じた」としつつ、「仮にブレグマンがボストン残留を希望しても、彼と代理人のスコット・ボラスはオプトアウト条項を行使し、市場で提示される契約金額と年数を測ることができるだろう。ドジャースはマックス・マンシー内野手に1000万ドルの球団オプションを有するが、新たな三塁手を探している可能性がある」というファインサンド記者の見解を紹介。

続けて、「獲得は安価ではないだろうが、ドジャースのこれまでの実績を考えれば、ブレグマン級の選手を獲得するために巨額を投じることは驚くに値しない」と記している。

【関連記事】

【了】