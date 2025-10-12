クラブ記録更新の7連勝！

　2025明治安田J3リーグの第31節が、各地で開催された。

　首位を走り続けるヴァンラーレ八戸は、ザスパ群馬と対戦。34分にFW澤上竜二のゴールで先制したのを皮切りに、さらに2点を追加して前半を折り返すと、後半終了間際にはFW佐々木快が4点目。このまま4－0でタイムアップを迎え、4連勝となった。一方の群馬は、8戦未勝利でついにJFLとの入れ替え戦となる19位に後退している。

　クラブ記録となる6連勝中のFC岐阜は、高知ユナイテッドSCと激突。20分にDF加藤慎太郎がヘディングから先制点を挙げると、FW横山智也らも続き、前半だけで3点リードと勢いがそのままスコアにも現れる形に。後半は1失点を許したものの、3－1で勝利。第20節終了時点では最下位に沈んでいたが、記録更新となる7連勝で、昇格プレーオフ圏内との差が『7』の10位にまで追い上げてきた。

　そのほか、2位栃木シティは奈良クラブに3－0と快勝。一方で、最下位アスルクラロ沼津は開始早々の7分に先制したものの、その後に3失点を喫して、ツエーゲン金沢に敗れた。なお、松本山雅FCとテゲバジャーロ宮崎の試合は、前者の本拠地『サンプロアルウィン』が一部設備破損で使用停止となったため、開催が延期されている。

　今節の結果は以下の通り。

■J3第31節
▼10月10日（金）
FC大阪　3－0　FC琉球
▼10月11日（土）
ギラヴァンツ北九州　1－1　鹿児島ユナイテッドFC
栃木シティ　3－0　奈良クラブ
▼10月12日（日）
ガイナーレ鳥取　2－1　SC相模原
高知ユナイテッドSC　1－3　FC岐阜
松本山雅FC　－延期－　テゲバジャーロ宮崎
ザスパ群馬　0－4　ヴァンラーレ八戸
栃木SC　1－0　福島ユナイテッドFC
ツエーゲン金沢　3－1　アスルクラロ沼津
▼10月13日（月）
AC長野パルセイロ　－　カマタマーレ讃岐

■今節終了時の順位表
1位　八戸（66／＋24）
2位　栃木C（63／＋23）
3位　鹿児島（55／＋24）
4位　FC大阪（55／＋16）
5位　宮崎（53／＋12）
6位　奈良（48／＋5）
7位　栃木SC（46／＋3）
8位　金沢（44／＋3）
9位　北九州（44／＋2）
10位　岐阜（41／－2）
11位　福島（41／－11）
12位　鳥取（39／－4）
13位　相模原（37／－12）　
14位　松本（36／－2）
15位　琉球（34／－12）
16位　高知（34／－16）
17位　長野（29／－16）
18位　讃岐（28／－12）
19位　群馬（28／－13）
20位　沼津（24／－12）

■J3第32節の対戦カード
▼10月18日（土）
14:00　奈良　vs　長野
14:00　群馬　vs　福島
15:00　鹿児島　vs　鳥取
15:00　琉球　vs　高知
▼10月19日（日）
13:00　八戸　vs　栃木SC
14:00　沼津　vs　FC大阪
14:00　讃岐　vs　北九州
14:00　相模原　vs　松本山雅
14:00　宮崎　vs　栃木C
14:00　金沢　vs　岐阜