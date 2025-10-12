2025明治安田J3リーグの第31節が、各地で開催された。

首位を走り続けるヴァンラーレ八戸は、ザスパ群馬と対戦。34分にFW澤上竜二のゴールで先制したのを皮切りに、さらに2点を追加して前半を折り返すと、後半終了間際にはFW佐々木快が4点目。このまま4－0でタイムアップを迎え、4連勝となった。一方の群馬は、8戦未勝利でついにJFLとの入れ替え戦となる19位に後退している。

クラブ記録となる6連勝中のFC岐阜は、高知ユナイテッドSCと激突。20分にDF加藤慎太郎がヘディングから先制点を挙げると、FW横山智也らも続き、前半だけで3点リードと勢いがそのままスコアにも現れる形に。後半は1失点を許したものの、3－1で勝利。第20節終了時点では最下位に沈んでいたが、記録更新となる7連勝で、昇格プレーオフ圏内との差が『7』の10位にまで追い上げてきた。

そのほか、2位栃木シティは奈良クラブに3－0と快勝。一方で、最下位アスルクラロ沼津は開始早々の7分に先制したものの、その後に3失点を喫して、ツエーゲン金沢に敗れた。なお、松本山雅FCとテゲバジャーロ宮崎の試合は、前者の本拠地『サンプロアルウィン』が一部設備破損で使用停止となったため、開催が延期されている。

今節の結果は以下の通り。

■J3第31節

▼10月10日（金）

FC大阪 3－0 FC琉球

▼10月11日（土）

ギラヴァンツ北九州 1－1 鹿児島ユナイテッドFC

栃木シティ 3－0 奈良クラブ

▼10月12日（日）

ガイナーレ鳥取 2－1 SC相模原

高知ユナイテッドSC 1－3 FC岐阜

松本山雅FC －延期－ テゲバジャーロ宮崎

ザスパ群馬 0－4 ヴァンラーレ八戸

栃木SC 1－0 福島ユナイテッドFC

ツエーゲン金沢 3－1 アスルクラロ沼津

▼10月13日（月）

AC長野パルセイロ － カマタマーレ讃岐

■今節終了時の順位表

1位 八戸（66／＋24）

2位 栃木C（63／＋23）

3位 鹿児島（55／＋24）

4位 FC大阪（55／＋16）

5位 宮崎（53／＋12）

6位 奈良（48／＋5）

7位 栃木SC（46／＋3）

8位 金沢（44／＋3）

9位 北九州（44／＋2）

10位 岐阜（41／－2）

11位 福島（41／－11）

12位 鳥取（39／－4）

13位 相模原（37／－12）

14位 松本（36／－2）

15位 琉球（34／－12）

16位 高知（34／－16）

17位 長野（29／－16）

18位 讃岐（28／－12）

19位 群馬（28／－13）

20位 沼津（24／－12）

■J3第32節の対戦カード

▼10月18日（土）

14:00 奈良 vs 長野

14:00 群馬 vs 福島

15:00 鹿児島 vs 鳥取

15:00 琉球 vs 高知

▼10月19日（日）

13:00 八戸 vs 栃木SC

14:00 沼津 vs FC大阪

14:00 讃岐 vs 北九州

14:00 相模原 vs 松本山雅

14:00 宮崎 vs 栃木C

14:00 金沢 vs 岐阜