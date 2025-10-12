2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド準決勝第2戦が12日に行われ、サンフレッチェ広島と横浜FCが対戦した。

8日に行われた第1戦は、広島が敵地で2－0と先勝。同試合から広島がスターティングメンバーを2人替えたのに対し、横浜FCは9人を入れ替えてジョアン・パウロやアダイウトンらが先発に名を連ねた。

第2戦目でも先手をとったのは広島だった。10分、加藤陸次樹が倒されてPKを獲得。キッカーを務めたヴァレール・ジェルマンがゴール右下隅へと流し込んだ。

17分に横浜FCが1点を返す。左コーナーキックをサインプレーで開始し、ペナルティエリアの外でボールを受け取った山根永遠が右足一閃。距離のあるところから豪快なミドルシュートをゴール左上隅へと叩き込んだ。

30分、広島にアクシデントが発生。田中聡が相手との接触で倒れ込み、一度ピッチに戻ったものの、復帰後最初のプレーでタックルを受けてしまう。脳震とうの疑いでプレー続行は不可能となった田中は担架で運ばれ、トルガイ・アルスランとの交代を余儀なくされた。

プレーオフラウンドのセレッソ大阪戦のような大逆転劇を目指す横浜FCは、前半さらに2度チャンスを生み出したが、どちらのシュートは惜しくも枠を捉えられず。試合は同点で折り返す。

後半はこう着状態が続くなか、広島は75分に大きな勝ち越し点を奪う。高い位置でボールを奪い、ジャーメイン良がドリブルで中央へと切り込んでいく。自ら運んでボックスの手前から左足を振り抜き、ゴール右下へと突き刺した。

試合はこのまま終了し、2戦合計4－1で制した広島が、初優勝した2022年以来4度目の決勝進出を果たした。決勝戦は11月1日に行われ、柏レイソルvs川崎フロンターレの勝者と『国立競技場』で対戦する。

【スコア】

サンフレッチェ広島 2－1（合計スコア4－1） 横浜FC

【得点者】

1－0 10分 ヴァレール・ジェルマン（広島）

1－1 17分 山根永遠（横浜FC）

2－1 75分 ジャーメイン良（広島）

【ゴール動画】ジャーメインが復帰弾！ 広島vs横浜FC