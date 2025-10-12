日本代表は14日（火）19時30分〜、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦する。会場は東京スタジアム（※味の素スタジアム）。試合の模様はテレビ朝日系列で全国生中継、TVerとABEMAで生配信される。

東京スタジアムは世代別日本代表や2021年の東京オリンピックなどで使用されているが、A代表の開催は2017年以来約8年ぶり。最後の対戦はE-1選手権での韓国代表戦、4失点を喫した苦い一戦となった。東京スタジアムを本拠地とするFC東京、東京ヴェルディにルーツを持つ日本代表選手も多く、久保建英は「感慨深いものはあると思います。いわば他の選手たちよりもホームのような環境でやらせてもらえる。FC東京のファン・サポーターの方も普段より多く見に来てくれると思うので、そういったことも力にして頑張っていきたい」とコメントしていた。

東京スタジアムで行われた日本代表戦は以下の通り。

2010年2月6日：E-1サッカー選手権

日本 0-0 中国

【メンバー】GK楢﨑正剛：DF田中マルクス闘莉王、長友佑都、内田篤人、中澤 佑二：MF遠藤保仁、稲本潤一、中村憲剛、大久保 嘉人：FW岡崎 慎司、玉田圭司

2015年3月31日：JALチャレンジカップ2015

日本 5-1 ウズベキスタン

【メンバー】GK川島永嗣：DF森重真人、内田篤人、酒井高徳、昌子源：MF今野泰幸、青山敏弘、香川真司：FW岡崎慎司、本田圭佑、乾貴士

【得点】青山敏弘、岡崎慎司、柴崎岳、宇佐美貴史、川又堅碁

2017年6月7日：キリンチャレンジカップ2017

日本 1-1 シリア

【メンバー】GK：川島永嗣：DF長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹、昌子源：MF今野泰幸、香川真司、山口蛍：FW大迫勇也、原口元気、久保裕也

【得点】今野泰幸

2017年12月9日：E-1サッカー選手権

日本 1-0 北朝鮮

【メンバー】GK中村航輔：DF昌子源、谷口彰悟、車屋紳太郎、室屋成：MF井手口陽介、髙萩洋次郎、今野泰幸：FW倉田秋、小林悠、金崎夢生

【得点】井手口陽介

2017年12月12日：E-1サッカー選手権

日本 2-1 中国

【メンバー】GK東口順昭：DF昌子源、三浦弦太、山本脩斗、植田直通：MF大島僚太、土居聖真、今野泰幸：FW倉田秋、小林悠、伊東純也

【得点】小林悠、昌子源

2017年12月16日：E-1サッカー選手権

日本 1-4 韓国

【メンバー】GK中村航輔：DF昌子源、車屋紳太郎、三浦弦太、植田直通：MF井手口陽介、土居聖真、今野泰幸：FW倉田秋、小林悠、伊東純也

【得点】小林悠