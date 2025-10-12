「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」第2戦（2戦先勝）、横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツの試合が12日、DeNA本拠地の横浜スタジアムで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

DeNAの先発は、来日2年目のアンドレ・ジャクソン。今季は先発ローテーションを守り切り、10勝をマークした。巨人打線を抑え込み、チームをファイナルステージ進出に導きたい。

対する巨人は、今季8勝の戸郷翔征が先発マウンドに上がる。今季は苦しいシーズンを送ったが、後がないチームを救う投球を見せられるか。

試合は、14時00分プレイボール予定となっている。

先攻：読売ジャイアンツ

1番（中）佐々木俊輔

2番（左）トレイ・キャベッジ

3番（遊）泉口友汰

4番（三）岡本和真

5番（捕）岸田行倫

6番（右）中山礼都

7番（二）吉川尚輝

8番（一）リチャード

9番（投）戸郷翔征

後攻：横浜DeNAベイスターズ

1番（右）蝦名達夫

2番（中）桑原将志

3番（左）佐野恵太

4番（三）筒香嘉智

5番（一）牧秀悟

6番（捕）山本祐大

7番（遊）石上泰輝

8番（二）林琢真

9番（投）アンドレ・ジャクソン

【了】