「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」第2戦（2戦先勝）、横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツの試合が12日、DeNA本拠地の横浜スタジアムで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
DeNAの先発は、来日2年目のアンドレ・ジャクソン。今季は先発ローテーションを守り切り、10勝をマークした。巨人打線を抑え込み、チームをファイナルステージ進出に導きたい。
対する巨人は、今季8勝の戸郷翔征が先発マウンドに上がる。今季は苦しいシーズンを送ったが、後がないチームを救う投球を見せられるか。
試合は、14時00分プレイボール予定となっている。
先攻：読売ジャイアンツ
1番（中）佐々木俊輔
2番（左）トレイ・キャベッジ
3番（遊）泉口友汰
4番（三）岡本和真
5番（捕）岸田行倫
6番（右）中山礼都
7番（二）吉川尚輝
8番（一）リチャード
9番（投）戸郷翔征
後攻：横浜DeNAベイスターズ
1番（右）蝦名達夫
2番（中）桑原将志
3番（左）佐野恵太
4番（三）筒香嘉智
5番（一）牧秀悟
6番（捕）山本祐大
7番（遊）石上泰輝
8番（二）林琢真
9番（投）アンドレ・ジャクソン
【了】