「2025 JERA クライマックスシリーズ パ」第2戦（2戦先勝）、北海道日本ハムファイターズ対オリックス・バファローズの試合が12日、日本ハム本拠地の北海道ボールパークFビレッジで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

日本ハムの先発マウンドには、プロ4年目の北山亘基が上がる。今季にキャリアハイの9勝を挙げた右腕は、チームのファイナルステージ進出に導けるか。

対するオリックスは、今季7勝の宮城大弥が先発。日本シリーズ、WBCといった大舞台を経験してきただけに、実力を見せつけたい。

試合は、14時00分プレイボール予定となっている。

先攻：オリックス・バファローズ

1番(中)廣岡大志

2番(二)太田椋

3番(遊)紅林弘太郎

4番(右)杉本裕太郎

5番(一)頓宮裕真

6番(指)西野真弘

7番(左)中川圭太

8番(三)宗佑磨

9番(捕)若月健矢

投 宮城大弥

後攻：北海道日本ハムファイターズ

1番(右)万波中正

2番(中)松本剛

3番(指)フランミル・レイエス

4番(三)郡司裕也

5番(一)清宮幸太郎

6番(遊)山縣秀

7番(捕)田宮裕涼

8番(左)水谷瞬

9番(二)水野達稀

投 北山亘基

【了】