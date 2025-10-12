「2025 JERA クライマックスシリーズ パ」第2戦（2戦先勝）、北海道日本ハムファイターズ対オリックス・バファローズの試合が12日、日本ハム本拠地の北海道ボールパークFビレッジで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
日本ハムの先発マウンドには、プロ4年目の北山亘基が上がる。今季にキャリアハイの9勝を挙げた右腕は、チームのファイナルステージ進出に導けるか。
対するオリックスは、今季7勝の宮城大弥が先発。日本シリーズ、WBCといった大舞台を経験してきただけに、実力を見せつけたい。
試合は、14時00分プレイボール予定となっている。
先攻：オリックス・バファローズ
1番(中)廣岡大志
2番(二)太田椋
3番(遊)紅林弘太郎
4番(右)杉本裕太郎
5番(一)頓宮裕真
6番(指)西野真弘
7番(左)中川圭太
8番(三)宗佑磨
9番(捕)若月健矢
投 宮城大弥
後攻：北海道日本ハムファイターズ
1番(右)万波中正
2番(中)松本剛
3番(指)フランミル・レイエス
4番(三)郡司裕也
5番(一)清宮幸太郎
6番(遊)山縣秀
7番(捕)田宮裕涼
8番(左)水谷瞬
9番(二)水野達稀
投 北山亘基
