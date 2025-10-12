イタリア代表のFIFAワールドカップ本戦ストレートインに、またしても黄色信号が灯っている。

9月シリーズから始動したジェンナーロ・ガットゥーゾ体制で3連勝を達成しているイタリアだが、ルチアーノ・スパレッティ前監督が率いていた予選初戦でノルウェー代表に0－3の完敗を喫したことが大きく響き、現在グループIでノルウェーに次ぐ2位に甘んじている。FWアーリング・ハーランドらを擁するノルウェーが破竹の勢いで6連勝を達成し、28年ぶりのW杯出場に王手をかけている状況だ。

欧州予選では首位のチームのみストレートインが可能。予選各グループ2位の12チームは、UEFAネーションズリーグ（UNL）の成績上位4チームとともに、計16チームが4つの椅子を争うプレーオフへと回ることになる。予選の2位チームが2025年11月のFIFAランキングに基づいてポット1からポット3に振り分けられ、UNL組がポット4にシードされる。

イタリアは仮に2位フィニッシュをも逃したとしても、ネーションズリーグで全体5位のため、他のチームの成績次第で3大会連続となるプレーオフ出場権を得られる可能性がある。ただ、予選2位ルートならFIFAランキング（※9月時点で10位）により初戦をホームで戦えるポット1かポット2が確実だが、UNLルートのポット4はアウェイゲームを強いられることになる。

イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』によると、このままイタリアがプレーオフに回った場合、現時点で対戦する可能性があるのは以下8チームとのこと。特にスウェーデン代表は2018年のプレーオフで、北マケドニア代表は2022年のプレーオフで敗れた因縁の相手だ。（※カッコ内の数字は対戦確率）

スウェーデン（19パーセント）

モルドバ（19パーセント）

北マケドニア（17パーセント）

北アイルランド（13パーセント）

ルーマニア（13パーセント）

サンマリノ（8パーセント）

ウェールズ（7パーセント）

ドイツ（3パーセント）

スウェーデン代表はアレクサンデル・イサクやヴィクトル・ギェケレシュら前線に豪華なタレントを揃えているが、グループBで苦戦を強いられてプレーオフ行きはほぼ確実。一方、北マケドニアはグループJでベルギー代表を抑えて現在首位と大健闘を見せている。また、可能性は低いがイタリアと対戦する可能性があるドイツ代表は、グループA第3節消化時点で北アイルランド代表やスロバキア代表と勝ち点「6」で並んでおり、プレーオフへ回ってくるシナリオも否定できない状況だ。