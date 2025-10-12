乃木坂46井上和「真夏の全国ツアー2025」東京公演を振り返り…同期・中西アルノの“曲フリ”に困惑!?「“さすがに無理があるだろ！”と思いましたよ(笑)」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月7日（火）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2025』おつかれさまでした！ なかでも、どの公演でも披露されていた『ネーブルオレンジ』の曲フリがとても面白かったです！ 開催地にちなんだ内容になっていて、毎公演楽しみにしていました！ これは毎回2人で考えていたのですか？ また、地方公演も含めて、和先生の印象に残った曲フリを教えていただきたいです！」（滋賀県 19歳）井上：そうなんです！ 中西アルノ先生とダブルセンターでやらせていただいた「ネーブルオレンジ」を披露する前に、ちょっとした曲フリがあったんですよ。ライブ台本というものがありまして、そこにMCの内容が書いてあるんですけど、その文言を一番最初のゲネプロで言ってみたら、ハケがちょっと間に合わなかったんですね。それで「文言を加えるか、ゆっくりしゃべってほしい」って言われたんです。それで、私が「全国を回るツアーだし、それぞれの地方にちなんだ文言を入れたいな！」って思ったのがきっかけで、曲フリが始まったのですが……何かがおかしくなったのは中西アルノからなんですよ！ 何かを期待されるようになってしまったのは、彼女からなんです……本当に「何を始めてくれたんだ！」って感じなんですけれども(笑)。私は特に東京公演3日目の曲フリがハテナだったんです（笑）。神宮球場って「じんコロ」が有名らしいんですけど、リハのときに「『じんコロ』に似ているあのフルーツから！」って言われて。でも私は「じんコロ」を知らなくて調べました（笑）。“よくそんなところから持ってきたな”って思ったし、これは（本番では）やらなかったけど、神宮で一番最初にリハーサルをしたときかな？ アルノが曲フリだったんですけど、そのときに「神宮球場の端をちょっと伸ばしたような、あの形のフルーツから！」って言ったんです。伝わります（笑）!?神宮球場って……皆さん半円を思い描いてください。上に半円を描いて、その下に三角の2辺を置いたような形なんですよ。伝わるかな？ 野球場だから、まん丸じゃないんです。でも、彼女はどうにかして丸くしたかったんだろうね。「端をちょっと伸ばしたような、あの形のフルーツから！」って言い始めて“それはさすがに無理があるだろ！”と私は思いましたよ(笑)。でも、この曲フリはメンバーもすごく楽しみにしていたみたいで、私も地方公演を通して、すごく楽しませていただきました。皆さんも楽しんでくれたみたいで良かったです！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info