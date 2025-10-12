オアシスが渋谷MIYASHITA PARKをジャック、公式ポップアップ・ショップ見どころ徹底解説

昨年8月に再結成を果たし、今年7月から「Oasis Live 25」をスタートさせ、世界中に熱狂を巻き起こしているオアシス。2009年以来、16年ぶりの来日公演となる東京ドーム2デイズが10月25日・26日に迫るタイミングで東京渋谷MIYASHITA PARKをオアシスがジャックしている。日本初にして唯一の公式ポップアップ・ショップ「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」が10月11日からオープン。いち早くオアシスがジャックしたMIYASHITA PARKを体験してきた。

渋谷駅からMIYASHITA PARKに向かう道に10月16日から展示されるのが、オアシスの歴代のジャケット写真と歌詞があしらわれた「リリック・ワンダーウォール」だ。私が訪れた日はまだ展示されていなかったが、展示される予定の道を抜けると、MIYASHITA PARKに到着。でかでかとオアシスのロゴがあしらわれた南地区ファサードが目に入る。そのファサードを横目に進むと「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」に着く。もちろんオアシスの楽曲がかかる店内には所狭しとオアシスグッズが並ぶ。

日本初・唯一の公式ポップアップ・ショップ 「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」

本日オープン！

渋谷MIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」

⏱11:00～21:00

渋谷駅側遊歩道から階段登らず直進

渋谷駅から「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」 までの道中、渋谷駅側遊歩道から階段を登らず直進

ノエルとリアムの写真がプリントされたTシャツや今回のツアーロゴがあしらわれたTシャツ、スリーブにOasisという文字があしらわれたロングスリーブTシャツなどに加え、バケットハット、ステッカー、マグカップ、マグネット、ピンズ、ポスター、各種タオル、キーホルダーなどがUKデザインのグッズだ。日本デザインのグッズとして、フロントに「オアシスライブ25」と日本語でプリント、バックに「Oasis Live 25」のスケジュールがプリントされ日本公演はわかりやすく赤でマーキングされているTシャツや、オアシスのロゴの背景が浮世絵になっているTシャツ、ノエルとリアムの写真と来日公演の情報が書かれた湯呑、カタカナでノエルとリアムの名前が記載された千社札ステッカーセット、ノエルとリアムのアクスタなどがあり、いつこのような日本独自のグッズが展開されるかわからないことを考えるととても貴重だ。

「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」内観

「Oasis Live 25」のパンフレットも販売されており、中面に1991年から2009年に解散するまでのライブのデータが記載されている。初来日公演である1994年9月の渋谷クラブクアトロ公演の記載もあった。ライブのデータの最後には「To be Continued…」と書かれており、裏表紙は「Oasis Live 25」のスケジュール。このスケジュールがどこまで増えるのか、そして、2026年以降はどうなるのか？という期待が膨らむ。魅力的なグッズが多数揃う中、目玉と言えるのが「ツアー開催地カラー」限定Tシャツの東京公演バージョン、「TOKYO CITY」Tシャツだ。ギャラガー兄弟の出身地・マンチェスターは蜂が街のシンボルなのでイエロー、ロンドンはグレー、ダブリンはエメラルドの島・アイルランドのシンボルカラーでグリーン、カーディフはウェールズの旗の色の赤。ブラックのTシャツにその土地に縁のあるカラーが使用され、おまけにその都市名とライブ会場名が入ることでプレミアム感が高まるアイテムだ。「TOKYO CITY」Tシャツのカラーは江戸紫で「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」から販売開始となっている。店内にはその名も「PUB FOREVER」というパブが併設されており、「PUB FOREVER」オリジナルコースター付きの生ビールとブリティッシュクリスプスが販売されている。オアシスムード満載の店内でたしなむビールとスナックは格別だろう。

日本限定Tシャツ「TOKYO CITY」江戸紫カラー

「Oasis Live 25」公式ツアー・グッズ集合写真 左：日本限定デザイン、右：UKデザイン

「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」からもう少し原宿方面に行ったところには外観が巨大なノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガー仕様になっていて、遠くからでも目を奪うアディダスショップが。中に入ると大音量で「リヴ・フォーエバー」が流れている。入口付近の一番目立つスペースに、再結成タイミングで実現した「adidas Originals x Oasis LIVE '25 コレクション」が陳列。ライブ映像が流れ、「THE BAND WITH THE 3 STRIPES」と「live25」という文字とアディダスのロゴが描かれた巨大な球体のオブジェが天井から吊るされている。アディダスのブランドロゴに入っているメッセージは元々「THE BRAND WITH THE 3 STRIPES」だが、オアシスとのコラボということで「THE BAND WITH THE 3 STRIPES」となっている。オアシスが90年代から愛用してきたスタイルを現代風にアレンジし、ノエルお気に入りのファイヤーバードトラックスーツや90年代のチャリティフットボールの試合でリアムが着用したラグランスリーブジャージー、バケットハットやコーチジャケットなどにオアシスとアディダスの共同ロゴが落とし込まれたアイテムが並ぶ。このコレクションは入荷早々売り切れ続出だったそうだが、私が訪れた10月10日は翌日の「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」オープンに合わせて入荷があったそうで、運よく現物を見ることができた。隣接エリアでは「スタンド・バイ・ミー」や「ワンダーウォール」が流れ、同時に二方向からオアシスの違う曲が聞こえるというジャックぶり。店内にはオアシスが実際に使用した楽器や衣装も展示されている。

共に歩んだ30年。彼らが創り出す伝説のシーンに、いつもスリーストライプスはいた。

あの熱狂が、渋谷へ。

adidas OriginalsとOasisによる唯一無二のスタイルを手に入れよう。思い出のアーカイブにも出会える。

ORIGINALS FOREVER.



NORTHエリア1階にあるADAM ET ROPÉポップアップストアでは10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture（テンカルチャー）」とオアシスのコラボ企画が展開されている。アルバム「モーニング・グローリー」の30周年を記念し、本イベントのために制作したTシャツやロングスリーブTシャツ、スウェット、トートバッグなどが並ぶ。今回のポップアップストアにおけるキービジュアルとして制作されたアーティスト・河村康輔によるコラボレーションビジュアルが店内の複数個所に展示されているのも見どころだ。店内にはそのキービジュアルを背景にしたフォトスポットもある。



オアシスによるジャックはMIYASHITA PARK の1階だけに留まらない。SOUTHエリアのエスカレーター横には『モーニング・グローリー』ジャケット再現セットが設置され、その裏には去年開催された「リヴ・フォーエヴァー：Oasis 30周年特別展」にも設置されていた「リヴ・フォーエバー」のリアムなりきりフォトスポットがあり、オアシスの2作品の世界に入り込むことができる。近くにあるAmazon Music Roomではオアシスがデビューした90年代のUKロックのムード満載の部屋が再現されており、その頃のレコードや音楽雑誌やグッズなどが置かれている。オアシス愛と懐かしさを感じる空間だ。Amazon限定のオアシスのグッズも展示されている。

他にもフードコートの壁がオアシスで埋め尽くされていたり、館内の全42個のサイネージにオアシスの映像が流れていたりと、いたるところにオアシスの存在が。もちろんずっとオアシスの珠玉の名曲群が流れている。来日公演に行ける人も行けない人もオアシスの魅力と偉大さを実感し、熱が高まる空間だろう。

MIYASHITA PARK内フォトスポット、『モーニング・グローリー』ジャケット再現セット

MIYASHITA PARK内サイネージ



