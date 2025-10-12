○ ブリュワーズ 3－1 カブス ●

＜現地時間10月11日 アメリカンファミリー・フィールド＞

ワイルドカード1番手のシカゴ・カブスが中地区王者ミルウォーキー・ブリュワーズとの地区シリーズ第5戦に惜敗。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼手」でフル出場してポストシーズン3号本塁打を放つも、勝利には繋がらなかった。

勝てばシリーズ突破、負ければシーズン終了という第5戦。ここまで4戦、初回だけで計11得点を記録しているカブス打線だったが、オープナー起用の守護神メギルに対して三者凡退の立ち上がり。一方、1回裏には左腕ドリュー・ポメランツをオープナーとして起用するも、二死から3番コントレラスに1号先制ソロを浴びた。

それでも直後の2回表、鈴木が先頭打者として第1打席を迎えると、2番手右腕ミジオロウスキーが低めに投じた101.4マイル（約163.2キロ）のフォーシームを一閃。右中間の自軍ブルペンにポストシーズン3号ソロを叩き込み、すぐさま試合を振り出しに戻した。

ところが4回裏、2番手右腕コリン・レイが回跨ぎ3イニング目に入ると、二死から5番ボーンに2号勝ち越しソロを被弾。この直後には二死満塁とピンチを招いたが、守護神ダニエル・パレンシアを投入して最少失点で切り抜けた。

1点を追う6回表には、3番手左腕アシュビーから無死一、二塁の好機を作るも、カイル・タッカーが空振り三振。4番手右腕パトリックに対して鈴木は左直、続くイアン・ハップも見逃し三振に倒れ、同点に追い付くことはできなかった。

すると7回裏、5番手右腕アンドリュー・キトレッジが2番トゥラングに1号ソロを打たれ、この回も二死から被本塁打で失点。打線も6回表のチャンスを逸して以降はブリュワーズ投手陣の前にノーヒットと沈黙した。

今季のカブスは93勝69敗を記録し、5年ぶりにポストシーズン出場権を獲得。パドレスを破って地区シリーズへ駒を進めたが、第1・2戦と敵地で連敗を喫していきなり崖っぷちに。本拠地2連勝と巻き返して第5戦まで持ち込むも、地区優勝を譲った宿敵ブリュワーズの前に再び苦杯をなめることとなった。