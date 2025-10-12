日本サッカー協会（JFA）は12日、FW前田大然（セルティック／スコットランド）がケガのため、日本代表から離脱したことを発表した。
14日に行われるキリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦は不参加が決定。なお、前田に代わる追加招集は行われない。
前田は左足の張りを訴え、10日に行われたキリンチャレンジカップ2025のパラグアイ代表戦（△2－2）の前日練習から別メニューで調整していた。【ハイライト動画】日本代表vsパラグアイ代表
日本サッカー協会（JFA）は12日、FW前田大然（セルティック／スコットランド）がケガのため、日本代表から離脱したことを発表した。
14日に行われるキリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦は不参加が決定。なお、前田に代わる追加招集は行われない。
前田は左足の張りを訴え、10日に行われたキリンチャレンジカップ2025のパラグアイ代表戦（△2－2）の前日練習から別メニューで調整していた。【ハイライト動画】日本代表vsパラグアイ代表
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
田舎あるある 第130回 【漫画】帰省する度に言われる「次はいつ帰ってくるの?」
職場の謎ルール 第160回 【漫画】「忙しいんだけどな…」時間がない日でも強制的にやらされる謎命令
ウーバー配達員あるある 第78回 【漫画】「こんなときはウーバーだな…」配達員がウーバー頼むとき
大人になって変わったこと 第79回 【漫画】「お金持ちになって豪邸ででっかい犬を飼う」子どもの頃の夢、大人になると夢の意味が変わった
老化に気づいた瞬間 第19回 【漫画】お風呂で“あの部分”が変色しているのを見つけた夜… 脱いで初めて気づく、誰にも話せない老化サイン
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。