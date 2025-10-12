日本サッカー協会（JFA）は12日、FW前田大然（セルティック／スコットランド）がケガのため、日本代表から離脱したことを発表した。

14日に行われるキリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦は不参加が決定。なお、前田に代わる追加招集は行われない。

前田は左足の張りを訴え、10日に行われたキリンチャレンジカップ2025のパラグアイ代表戦（△2－2）の前日練習から別メニューで調整していた。

