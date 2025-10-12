FIFAワールドカップ26アジア4次予選（プレーオフ）・第2節の2試合が11日に行われた。

今回からワールドカップへの出場枠が「8.5」に増加したアジア予選。それに伴い、3次予選（最終予選）を3位と4位で終えた計6チームが2グループに分かれて総当たり戦を行うプレーオフが新設され、各組1位のチームが本大会への出場権を獲得できるレギュレーションとなった。なお、2位のチームは今年11月に控えた5次予選に進み、ホーム＆アウェイ方式の2戦合計スコアで上回ったチームが、大陸間プレーオフに進出する。

プレーオフ初戦に臨んだUAE代表は、カタールとの第1節をドローで終えたオマーン代表と激突した。立ち上がりの12分にオウンゴールで先制を許したUAE代表だったが、76分にマーカス・メローニが同点弾をマーク。その7分後には過去に鹿島アントラーズでも活躍したカイオがネットを揺らし、2－1で逆転勝利を収めた。

同じくプレーオフ初戦を迎えたイラク代表は、第1節でサウジアラビア代表に敗れたインドネシア代表と対戦。前半は相手に押し込まれる展開が続いたものの、76分に途中出場のジダン・アーマー・イクバルが貴重な先制点を挙げる。後半アディショナルタイムに退場者を出したイラク代表だったが、1－0の勝利を収めて勝ち点3を積み上げた。また、連敗となったインドネシア代表は敗退が決まった。

第2節の結果と各組の順位表は以下の通り。

第2節の結果

UAE代表 2－1 オマーン代表

イラク代表 1－0 インドネシア代表

アジア4次予選（プレーオフ） 順位表

【グループA】

1位：UAE代表（試合数1／勝ち点3／得失点差＋1）

─────────W杯出場決定─────────

2位：カタール代表（試合数1／勝ち点1／得失点差0）

─────────5次予選進出─────────

3位：オマーン代表（試合数2／勝ち点1／得失点差－1）

【グループB】

1位：サウジアラビア代表（試合数1／勝ち点3／得失点差＋1）

─────────W杯出場決定─────────

2位：イラク代表（試合数1／勝ち点3／得失点差＋1）

─────────5次予選進出─────────

3位：インドネシア代表（試合数2／勝ち点0／得失点差－2）