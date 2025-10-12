アルゼンチンサッカー協会（AFA）は11日、チェルシーに所属するMFエンソ・フェルナンデスが負傷により代表チームを離脱することを発表した。

国際親善試合が10日に行われ、アルゼンチン代表はベネズエラ代表と対戦した。FIFAワールドカップ26本大会が開催されるマイアミの『ハードロック・スタジアム』で行われた一戦は、序盤からアルゼンチン代表が主導権を掌握。すると、31分にラウタロ・マルティネスのパスを受けたジオバニ・ロ・チェルソがペナルティエリア左から左足でゴールネットを揺らし、貴重な先制点を挙げる。結局、そのまま試合は1－0で終了し、アルゼンチン代表が勝利を収めた。

南米予選を首位突破した勢いを見せつけ、リオネル・メッシ不在のなかベネズエラ代表を下したアルゼンチン代表。しかし、この試合で78分までプレーしたE・フェルナンデスにアクシデントが発生したようだ。AFAは同選手が右ひざの滑膜炎によりチームを離脱すると発表。14日にはアメリカでプエルトリコ代表との対戦を控えるアルゼンチン代表だが、E・フェルナンデスの欠場が決定した。

また、所属クラブのチェルシーにとってもE・フェルナンデスの負傷は大きな痛手となる。同選手はFIFAクラブワールドカップ2025を含めた今季の公式戦17試合に出場し、4ゴール4アシストを記録中。さらに、MFコール・パーマーやDFリース・ジェームズなども相次いで負傷しており、エンツォ・マレスカ監督にとって厳しい状況が続く見通しだ。

E・フェルナンデスの負傷に関する情報に注目が集まる。