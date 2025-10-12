藤井サチ ペットロスを乗り越えた“新しい家族”との出会い「彼が背中を押してくれた」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します（※今回、HIROMIはお休み）。

10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとHIROMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、5日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表した藤井さん。旦那さんとの新婚生活などについて語っていただきました。

FUKAMI：藤井さんと旦那さんとの新しい家庭もですが、他に新しい家族を迎え入れたんですよね？

藤井：そう！ 愛犬のワッフル！ ラブラドゥードルのワンちゃん。

FUKAMI：でかいんじゃない？

藤井：ラブラドゥードルって大きいと思うでしょう？ でも、うちの子は極小なの。

FUKAMI：なんで？

藤井：分からないけど、たまたま。7kgぐらい。

FUKAMI：12kgぐらいになる子もいるんだよね。

藤井：そうそう、だからめちゃくちゃ小さくて。

FUKAMI：なんでワンちゃんを飼おうと思ったんですか？

藤井：もともと実家でボーダーコリーを飼っていて。でも、亡くなったときの思いをずっと引きずっていて。街中でワンちゃんを見るたびに思い出して、うるっときちゃうぐらい、ずっと引きずっている様子を彼が見ていて、「ワンちゃんをお迎えしたら、いろいろ気持ちも変わるんじゃない？」と言ってくれて。それで飼いました。

FUKAMI：忘れるのではなく、新しい思い出を一緒に作りましょうと。

すみれ：本当に素敵ね。

藤井：うん。

すみれ：今は、旦那様とワッフルちゃんの3人暮らしのサチさんですが、今後、どんな家族になっていきたいですか？

藤井：なんだろう……でも、毎日おいしいご飯を食べて生きていければいいかな。

FUKAMI：またなんかその、老人みたいなこと言わないで（笑）。

藤井：でもいつか、ワンちゃんのトリミングサロンとかを一緒にやったら楽しそうって思っている。

FUKAMI：みんな言うよ、コーヒー屋さんかトリミングショップ。東京・港区の40歳ぐらいの人たちはみんなやっているよ（笑）！

藤井：待って！じゃあ、やめようかな（笑）。

FUKAMI：いいよ、いいよ～！

藤井：ワンちゃんのトリミングサロン、いつか経営できれば頑張ります。

FUKAMI：素敵ですね、ありがとうございます。

藤井：ありがとうございます。

番組では他にも、藤井さんが旦那さんとの出会いやプロポーズのエピソードなどについて語る場面もありました。

