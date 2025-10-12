あの「いじくったりしないで」「ウザいんで」と怒り　AI普及で“結構つらい”“めっちゃ嫌”なこととは

歌手でタレント・あのが7日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、AIについて語った。

「AIに解決できる悩みでは悩まない」

対話型AIの普及について、あのは、「AIだから気遣わなくていい部分もあるのかも。しょうもないことも言える」「(人に)悩みを打ち明けて何が怖いって、バラされるのが怖いけど、バラされない」とメリットを語りつつ、「LINEとか流出したことあるでしょ? 芸能人とか。だから、怖くない? AIもちょっとわかんないよ」と不信感も。「芸能人の情報とか頭に入ってるんだよね? 怖くない? しかも、それを勝手な角度で解釈されて、めっちゃ嫌なんだけど」とぼやいた。

自身も利用しているが、「あんまり役に立ってない気がする」というあの。AIと対話をしても、「当たり障りのないことを言うイメージがある。誰にでも該当するというか。情報収集したのちの答えだから、意外な答えが返ってくるイメージはない」と話し、「僕は正直、AIに解決できる悩みでは悩まないと思う」とあまり期待していない様子。さらに、「対話する相手がAIってどういうこと? だって人間じゃないんだよ? みんな、ちょっとそこはどうなの?」と疑問を呈した。

改めて、あのは、「みんなが思ってるメリットは、自分に都合がいいっていうことなんだろうね。人間は都合よくないじゃん? 相手をコントロールできないから。コントロールできちゃうのがAIだから」と分析。一方で、「僕はAIにぶつければいいことを、Xとかに書いてる」と語り、「こっちは対人間に対して思ってるわけ。対社会、対世界。人間VS人間もしくは人間VS世界ですから、僕は」とキッパリ。「だから、AIじゃないわけ。そこに魂はないでしょ? 血の通ったものにキレたいわけ」と持論を展開した。

また、最近では、画像生成AIが普及し、「勝手に人の写真をいじくったりしないでください。ウザいんで」という怒りも。SNSはフェイク画像やフェイク動画であふれ、「本物と偽物が見分けつかなくなってきてる。それが結構つらい」とこぼし、「これはどっちなんだ? って、まず考えるようになっちゃって。すげー! って思ったやつもAIだったりすると、すごいガッカリする」と吐露。最後は、「ちょっとすごい世界になったな……」とつぶやきながら、「僕がAIと仲良くなる日は来るのか?」と考え込んでいた。

2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

