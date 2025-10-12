元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『和田毅ラボ』で4日に公開された動画に出演。赤星氏の人柄の良さがうかがえる、後輩とのエピソードを明かした。

赤星憲広氏

後輩から電話「赤星さん、もう食事終わります!」

怖かった先輩について話すなかで、スタッフから「赤星さんが一番怖かったじゃないですか?」と質問されると、赤星氏は思わず「僕が?」と苦笑。「いや、たぶんそれはないと思うんですよね」と即答しつつ、「僕はどちらかと言ったら、普通に後輩からも色々茶々を入れられるタイプだったんで」と当時の立ち位置を説明した。

続けて、藤本敦士氏、濱中治氏の名前をあげたうえで、「別で全然違う人たちとご飯行ってるじゃないですか。で、彼らは2人とか3人でご飯行ってるんですよ。普通に電話がかかってきて、『赤星さん、もう食事終わります!』とか言って、『は?』って。『待ってます!』って言うから、『会計しに来い』ってことなんですよ」と回想。

さらに、「『赤星さん、早く来てください!』って、そんなこと言われる人ですからね。で、僕もアホやから行くんですよ。『お前ら金だけ払えってどういうこと?』『いや、赤星さんの分残してあります』って言って」「なんか困ったことがあったら、『赤星さんから言ってもらえないですか?』とか」とこぼす赤星氏だったが、もっとも不快ではなかったようで、「都合のいいタイプなのかなと思いながらも、でも、それは逆に悪い気はしなかったんですよ。頼られてる感もあるし、『うん、行く行く』とか言いながら」と、意外な先輩後輩関係を述懐していた。