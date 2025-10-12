ファミリーマートは10月7日、対象のペットボトル飲料を購入すると、同社が提携する鉄道会社9社の車両をデザインした「オリジナルピンバッジがもらえる!」キャンペーンを、各鉄道会社の運営するファミリーマート店舗約350店で開始した。

同社は、2021年から鉄道会社と合同で鉄道をモチーフにしたグッズがもらえるキャンペーンを実施している。今年は対象商品の購入で、各社の人気車両のオリジナルピンバッジがもらえる。今回は、2025年に運行を開始した京成電鉄の3200形などが採用されており、コレクション心をくすぐるアイテムとして、細部までこだわったデザインとなっている。

景品イメージ

キャンペーンは2025年10月7日より開始され、景品がなくなり次第終了となる。対象商品は、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶 670ml」、サントリー「Family’sBOSS ブラック 450ml」、アサヒ「ウェルチ 一房分のぶどう 470ml」、キリン「ヘルシア緑茶 350ml」、コカ・コーラ「コカ・コーラプラス 470ml」の全5品。

参加鉄道と実施店舗数は、近畿日本鉄道(76店)、京成電鉄(60店)、相模鉄道(31店)、JR九州(52店)、西武鉄道(42店)、つくばエクスプレス(13店)、東武鉄道(34店)、名古屋鉄道(30店)、横浜市営地下鉄(9店)となる。なお、地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がある。