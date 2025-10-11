「試合中に歓声が上がった」大谷翔平所属のドジャース、ファンがライバル…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、ニューヨーク・ヤンキースとワールドシリーズ（WS）を戦った。今季はドジャースがDS突破、ヤンキースはDS敗退と明暗が分かれたが、ドジャースファンはヤンキースの敗退に喜んでいるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ヤンキースがブルージェイズに敗れて敗退したのは少し残念だ。ドジャース対ヤンキースのWSが再び実現する可能性は非常に楽しみだったからだ。しかし、水曜夜のDS第3戦を観戦していたドジャースファンには言わないでほしい。なぜなら、試合の真っ最中にヤンキースのスコアが大型スクリーンに映し出された瞬間、観客席から歓声が上がったのだから」と言及。

続けて、「ヤンキースには大きな欠陥があったが、ドジャースファンは正直言って少し安堵しただろう。昨年は圧倒したが、2025年シーズンの行方を賭けてマックス・フリード投手、アーロン・ジャッジ外野手、カルロス・ロドン投手を擁するチームと対戦するというのは、決して良い気分ではない」と記している。

ヤンキースとドジャースは東西の名門球団として何かと比較されることが多いが、ドジャースファンとしては2年連続で難敵と当たる可能性が消滅したことは喜ばしかったのかもしれない。

