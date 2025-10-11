有吉「みんなが『note』を読んでくれれば…」ハチミツ二郎の足切断を報告…親交が深いタイムマシーン3号・関が術後の様子を明かす

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月5日（日）の放送は、アシスタントにタイムマシーン3号・関太、アルコ＆ピース・酒井健太を迎えてお届け。ここでは、お笑いコンビ・東京ダイナマイトのハチミツ二郎さんについて語りました。

◆関「また立ち上がって漫才を…」

番組トーク中、いきなり有吉が「ハチミツ二郎さんが足を切りました」と報告。続けて「詳しくは二郎さんの『note』（メディアプラットフォーム）を読んでいただければと。500円でしたかね、なかなか読み応えはあるかと思います」と言います。

ハチミツ二郎さんと親交が深い関は、術後にお見舞いに行ったそうで、「以前よりもすごく笑顔が増えていたし、前向きになっていました。やっぱり、痛みを抱えながら過ごされていたので、それがなくなったときは、また立ち上がって漫才をやってくれるかなって」とコメント。

これを受けて、有吉は「足を切る・切らないというのはセンシティブなことですから、さすがに一時は落ち込むことも多かったでしょうし、切断するのは大変なことだけれども、それによって、気持ち的にも軽くなることもあったのではないでしょうか」と慮ります。

また、関は「僕が後輩だから気を遣ってくれたんでしょうけど、“こけちゃったよ”くらいのテンションで『切っちゃったよ～』ってサラッと……」と当時を振り返りつつ、「リアルなことをいうと『もうダメなんじゃないか』という瞬間が過去にあって、それを経てからの手術だったりするので、もちろん驚きはしましたけど『二郎さんなら乗り越えてくれるだろう！』と思っています」と現在の心境を吐露。

最後に、有吉は「みんなが『note』を読んでくれれば、お金が入ってくるから、それでいい義足が作れるんじゃないかな？ 皆さんも体調には十分に気を付けてください」と呼びかけていました。

