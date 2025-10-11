藤井サチ「お手洗いから戻ったら…」映画のようなサプライズプロポーズを初告白！

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します（※今回、HIROMIはお休み）。10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとHIROMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、5日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表した藤井さん。プロポーズのエピソードなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：プロポーズってどうやってされたんですか？ まだ（SNSなどに情報を）出していないですよね？藤井：まだ出していないんですけど……実は、毎年お誕生日に旅行に連れて行ってもらっているというか、お互い“旅行”をプレゼントし合っていて。私の誕生日にサプライズで、とある島に連れて行ってくれたの。私は完全にお誕生日のご飯に行くものだと思っていて。いつもより、「このワンピース着たら？」って言ってくれていたんだけど、私はまったく気づかなくて……。すみれ：バレバレじゃない～！藤井：わからなかったの！ 写真を撮るときのために、“映える洋服がこっちなんだな”みたいな感じで。それで行ったら、砂浜にプライベートディナーみたいな、テントのようなプライベートな空間で、ローソクで飾られた（装飾などもあって）……。FUKAMI：映画で見たことがあるやつ！藤井：「誕生日にこんなことしてくれるんだ！」って。私、そこでも気づかなくて、普通にご飯を食べていて。それで、私が「お手洗いに行ってくる」と言って、戻って来たらバラを持ってひざまずいてくれていて。FUKAMI：ええ、すごい！すみれ：その映像を見せてもらったんですけど、すごいね！ 絵に描いたような。藤井：本当にびっくりしました。すみれ：素敵でした！番組では他にも、藤井さんが旦那さんとの出会いなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/