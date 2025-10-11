Mrs. GREEN APPLE、綾瀬はるか・鈴木亮平・浜辺美波のMV共演は「奇跡です!!」豪華出演者との撮影裏話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
10月6日（月）の放送では、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されている9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオ（MV）について、メンバー3人が語り合いました。
ミセスが出演する、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のテレビCMが10月7日よりオンエア。同CMのテーマソングとして書き下ろした最新曲「GOOD DAY」が起用されています。
「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。
◆豪華キャスト陣とのMV撮影裏話
大森：最新曲「GOOD DAY」のMVは、（「キリングッドエール」の）CMと連動してなのか、なんと綾瀬はるかさん、鈴木亮平さん、浜辺美波さんが出演されたということで！
若井：すごいよ!!
大森：まさか全員が揃うスケジュールがあって、撮り終えることができて！
若井：奇跡です!!
大森：超楽しかったね！
藤澤：ね!!
若井：楽しかった…！
大森：皆さん、MVの現場って……鈴木さんは初めてっておっしゃっていたかな？ だから、皆さんも新鮮というか、楽しまれているのが印象的で、僕らもすごく楽しんでできて。すごい人たちが出ているから、すごいMVってことではなくて、そこに巻き起こっている明るいエネルギー、楽しいエネルギーみたいなものが直に伝わる、偉大なMVだなという風に思います！
大森：まあ、オールグリーンバックなので！
若井：想像を膨らませながら撮影しましたね！
大森：で、衣装もそれぞれ本当に素敵でね。
若井・藤澤：ね！
藤澤：キャッチーな！
大森：マジで素敵！ 世界観もすごくて。ちょっと破格でしたね!!
