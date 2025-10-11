株式会社オズビジョンが運営するポイントモール「ハピタス」は、物価高時代の家計調査を実施し、効果的な節約方法として「ウエル活（ウエルシア薬局でのポイントを用いたお得な買い物方法）」に関する利用状況を調査・発表しました。

◆物価高の救世主「ウエル活」、意外と知られてない？

生活必需品の値上げが続き、家計のやりくりに悩む家庭は少なくありません。調査によると、過去1年間で家計支出はどれくらい増加したかという問いに、71％の人が月5000円以上と回答しています。

こうした状況で、取り入れたいのがポイント制度や割引キャンペーンの活用です。調査で注目している「ウエル活」は、毎月20日、ウエルシア薬局などでイオングループの共通ポイント「WAON POINT」を活用するお得な買い物方法のことです。

◇ウエル活とは？

ウエルシア薬局などで行われる「お客様感謝デー」で、WAON POINTを200ポイント以上利用すると1.5倍相当の買い物ができる仕組みです。例えば2000ポイントを使えば、3000円分の買い物が可能になる計算です。食品や日用品などをお得に購入できることから、利用者の間で「ウエル活」と呼ばれるようになりました。

日頃、ウエルシア薬局を利用する人には大変お得な節約方法ですが、この調査では、ウエル活を知らない（「今回この調査で初めて知った」）と答えた人が47％にのぼりました。

◆ウエル活で4割が「年間1万円以上節約効果を実感」

一方で、WAONPOINTを用いてウエル活を利用しているユーザーの86％が、年間の節約額について回答しており、一定の効果を感じている様子がうかがえます。なかでも、40％の人は年間1万円以上の効果を感じていると回答しています（「年間5万円以上」「年間3万～5万円未満」「年間1万～3万円未満」の合算）。

今回の調査はウエル活に焦点を当てていますが、背景にあるのは「節約の工夫をどのように生活に取り入れるか」という大きなテーマといえます。食費や光熱費、通信費といった固定費を見直すことはもちろん、ポイント制度や割引キャンペーンをうまく利用することも重要です。

ウエル活はその一例ですが、利用者の高い満足度を見ると「知っているかどうか」で差が生じることが分かります。まずは身近なスーパーやドラッグストアで利用できるポイント制度を見直してみるなど、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。

【調査概要】

調査時期：2025年6月上旬

有効回答数：5642

調査対象：全国の「ハピタス」ユーザー（20～55歳）

調査方法：インターネット

