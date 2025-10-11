プロ野球はレギュラーシーズンが終了し、各選手の個人成績も確定した。思うような成績を残せなかった選手がいた中、来季以降のブレイクが期待される選手も存在し、ファンの希望の星となっている。そこで今回は、来季以降のレギュラー定着が期待される阪神タイガースの選手を取り上げたい。

中川勇斗

[caption id="attachment_234216" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの中川勇斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：2004年1月27日

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位

着実に力をつけ、今季は一軍での活躍も見られた中川勇斗。来季はレギュラー定着を目指す1年となる。

京都国際高時代から打撃に定評があり、3年夏は甲子園で2本塁打。強肩とパンチ力を兼ね備えた捕手として注目され、2021年ドラフト7位で阪神タイガースに入団した。

プロ1年目からファームで高い打力を披露し、打率.295と十分な成績を収めたが、一軍出場はなかった。また、昨季は打率.321とさらに成績を上げたものの、同年も一軍デビューならず。

藤川球児監督のもとで迎えた2025年、4月についにプロ初出場を達成。また、念願のプロ初安打も記録し、これまでの努力が実る1年を過ごした。

本職の捕手ではなく、外野手としての出場で進化を見せつけている中川。今季の経験を活かして活躍すれば、阪神の黄金期到来がより一層現実味を帯びてくるだろう。

百﨑蒼生

[caption id="attachment_215817" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの百﨑蒼生（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／74kg

・生年月日：2005年9月11日

・経歴：東海大熊本星翔高

・ドラフト：2023年ドラフト4位

プロ2年目の今季、ファームで大きな成長を見せたのが百﨑蒼生である。

東海大熊本星翔高では、3年夏に甲子園出場。高校通算39本塁打を放ったパンチ力が光り、2023年ドラフト4位で阪神タイガースに入団した。

ルーキーイヤーはファームで74試合に出場し、打率.185。プロの球に苦戦しながらも、さまざまな経験を積んだプロ1年目を過ごした。

迎えたプロ2年目の今季。4月に入ってから打撃の状態が上向きになり、一時は打率.347にまで上昇。安定した打撃で貢献し続けていた。

しかし、8月1日に死球を受け、今季の試合出場はこの日が最後となった。それでも79試合の出場で打率.294の成績を残し、前年の.185から打率を大きく上昇させた。

プロ3年目となる来季こそ、念願の一軍デビューを飾れるだろうか。

小幡竜平

[caption id="attachment_224456" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの小幡竜平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／78kg

・生年月日：2000年9月21日

・経歴：延岡学園高

・ドラフト：2018年ドラフト2位

今季は長打力が光る場面もあった小幡竜平。キャリアでもっとも多くのチャンスをもらっただけに、来季はレギュラー完全定着を狙いたい。

宮崎の強豪・延岡学園高では、3年春に甲子園を経験。2018年ドラフト2位で阪神タイガースに入団し、ルーキーイヤーはファームで経験を重ねた。

プロ2年目にファームで打率.288を記録した小幡は、守備固めなどで一軍でのプレー機会を獲得。ただ、2022年は一軍で打率1割台に沈んだように、打撃が大きな課題となっていた。

ただ、チームが日本一を果たした2023年は、打席数は多くないが打率.282を記録。安定性も高まってきた中、今季は自己最多の89試合に出場し、キャリアハイの5本塁打をマークした。

打率は.223と低調に終わったものの、遊撃のレギュラーにもっとも近い存在と言える小幡。さらに確実性が向上すれば、レギュラー定着を期待できるだろう。

髙寺望夢

[caption id="attachment_216278" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの髙寺望夢（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／76kg

・生年月日：2002年10月17日

・経歴：上田西高

・ドラフト：2020年ドラフト7位

藤川球児監督から厳しい言葉を浴びながらも、自己最高の67試合に出場したのが髙寺望夢だ。

長野の上田西高で高校通算31本塁打を記録。また、新型コロナウイルスの影響で甲子園大会が中止となり、代替として開催された「プロ志望高校生合同練習会」では、シート打撃で5安打。非凡な才能を見せつけた。

2020年ドラフト7位で阪神タイガースに指名され、高い適応能力を発揮。プロ2年目にはファームで打率.280をマークし、同年に一軍デビューも飾った。

昨季はファームで123試合に出場すると、打率.288を記録。一方、ファンからの期待の声も大きいものがあったが、同年の一軍出場はなかった。

一転して今季は一軍出場の機会が増えると、5月13日のDeNA戦でプロ初アーチ。9回2死から同点となる劇的な一本だった。

夏場には、バント失敗時の走塁で藤川監督から苦言を呈されるも、自己最高の67試合に出場。来季の本格ブレイクが期待されている。

井坪陽生

[caption id="attachment_234222" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの井坪陽生 （写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／83kg

・生年月日：2005年3月17日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2022年ドラフト3位

今季、待望の一軍デビューを飾った井坪陽生は、さらなるブレイクを期待される1人だ。

東京の強豪・関東第一高で高校通算32本塁打。その後、2022年ドラフト3位という評価で、阪神タイガースの一員となった。

ルーキーイヤーから快進撃を見せ、一時はファームで打率トップに立つこともあった井坪。同年は最終的に打率.248の成績だったが、昨季は105試合の出場で打率.275。体力面の課題も克服し始めていた。

プロ3年目となった今季は、波もありながら安定した成績を残し、9月に一軍デビュー。6試合の一軍出場で、安打3本を記録した。

その後は登録抹消となったが、ファームでは自己最高の打率.285をマーク。確実な成長を見せている。

阪神の外野陣は近本光司、森下翔太がレギュラーの座に座っているが、左翼のポジションだけが空白状態。誰もがレギュラー定着を狙えるだけに、より一層の存在感を発揮したいところだ。

佐野大陽

[caption id="attachment_217916" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの佐野大陽（写真：産経新聞社）

[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／81kg

・生年月日：2002年2月14日

・経歴：常葉橘高 - 中部大 - 日本海・富山

・ドラフト：2024年ドラフト5位

独立リーグから阪神タイガースに入団した佐野大陽。内野のレギュラー争いは激しいが、割り込んでいきたいところだ。

常葉橘高時代に甲子園出場はなく、中部大に入学。4年時は大学選手権に出場したものの、プロ注目と呼ばれる選手ではなかった。

大学卒業後、独立リーグの富山GRNサンダーバーズに入団。入団直後から高いパフォーマンスを発揮し、打率.336、出塁率.464の好成績を収めた。その結果、2024年ドラフト5位で阪神への入団が決まった。

勢いそのままに、今季のファーム開幕後も大活躍。複数安打を記録する試合も多く、5月終了時点で打率3割をキープしていた。ただ、夏場以降は状態を落としたのか、徐々に打率が下がっていた。

それでも、ファームで91試合に出場し、最終的に打率.266でフィニッシュ。出塁率は.335を残した。

即戦力としての期待もあるだけに、来季の一軍デビューは最低限の目標と言えるだろう。

【了】