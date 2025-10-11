フランス代表FWフロリアン・トヴァンが6年ぶりの代表戦でゴールを決めた。11日、フランス『RMC』が同選手のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選を戦うフランス代表は10日、アゼルバイジャン代表と対戦。前半アディショナルタイムキリアン・エンバぺが試合を均衡を崩すと、69分にアドリアン・ラビオが追加点。エンべパが負傷交代を余儀なくされたが、代わりに投入されたトヴァンがダメ押しの3点目を決め、3－0で勝利を収めた。

83分からピッチに立ったトヴァンにとって、この試合は2019年6月のアンドラ戦以来となる“レ・ブルー”での出場。投入直後の84分、左サイドからのクロスを左足でコントロールすると、アクロバティックなボレーシュートを叩き込み、復帰戦で得点を記録した。

試合後はトヴァンは、「ここ数年間、この瞬間を夢見ていた。もしこのユニフォームを一度でも着る機会があれば、全力を尽くして楽しみたいと思っていたし、ゴールを決めると自分に言い聞かせていたんだ」とコメント。待望の代表戦でゴールを挙げた喜びを語った。

現在32歳のトヴァンは、今夏にリーグ・アンのRCランスへ加入。これまでマルセイユやニューカッスル、ティグレス、ウディネーゼなどでプレーしており、マルセイユ時代にはDF酒井宏樹と右サイドで阿吽の呼吸を見せていた。

次戦、フランス代表は13日にアイスランド代表と対戦する。

【動画】トヴァンが復帰戦ゴール！



