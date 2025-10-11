日本代表は11日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦から一夜明け、千葉県内で調整を行った。

パラグアイ戦にスタメン出場した11人、9日から別メニュー調整が続く前田大然は室内での調整に。残る14選手は長谷部誠コーチ主導のもと、ボール回しやシュート練習、5対5＋フリーマンのハーフコートゲームなどで約1時間汗を流した。ハーフコートゲームでは、局面局面で激しい攻防が繰り広げられた。

ビブスあり：大迫敬介、谷口彰悟、橋岡大樹、相馬勇紀、藤田譲瑠チマ、町野修斗

ビブスなし：早川友基、安藤智哉、長友佑都、望月ヘンリー海輝、斉藤光毅、上田綺世

フリーマン：鎌田大地（※2本目のみ斉藤光毅と交代）

足首の状態に不安を抱える久保建英もピッチに姿を現し、パス回しなどのメニューをこなした。シュート練習が始まったタイミングで全体練習からは離脱し、松本良一コーチと個別で調整を進めた。11日の取材対応で久保は「やれることはやれているので、久々に合流できて良かった」とコメントしている。

ブラジルとの一戦は、10月14日（火）19時30分キックオフ。試合の模様は日本テレビ系列で全国生中継、TVerとABEMAで生配信される。