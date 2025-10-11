大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、フィラデルフィア・フィリーズに2-1で勝利しディビジョンシリーズ（DS）突破を決めた。この試合ではタイラー・グラスノー投手が好投を見せたが、その裏でアクシデントが発生していたようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

この日先発を務めたグラスノーは、初回に2死一、三塁のピンチを招くも無失点で切り抜ける。この後も味方打線の援護を待ちながら6回まで無失点投球を続け、7回からはエメ・シーハン投手にバトンを渡した。

そのグラスノーについて、同メディアは「DS第1戦ではリリーフとして、1.2回無失点でチームの勝利に貢献した。木曜の第4戦では先発として素晴らしい投球を見せ、わずか83球で16個の空振り三振を奪い、2回から5回まで無安打に抑えた」と評価。

その一方で、「ロサンゼルスタイムズのディラン・ヘルナンデス記者によると、デーブ・ロバーツ監督は、グラスノーは足がけいれんしたため交代させたという。しかし、これがナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）出場資格に影響を与える可能性は低いようだ」と、アクシデントに見舞われながらの投球だったことを伝えている。

