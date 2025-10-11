セリエAは10日、ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督が9月の最優秀監督賞を受賞したと発表した。また前日には、同クラブに所属するクリスティアン・プリシッチが同月の最優秀選手賞を受賞している。



昨シーズン、セリエAで8位に終わったミランは、アッレグリ監督に再建を託した。2次政権となる今シーズンは、セリエA開幕節でクレモネーゼに土をつけられたものの、ここまで4勝1分1敗で現在3位についている。また、国内カップ戦のコッパ・イタリアでは1回戦、２回戦と順調に勝ち進み、ラウンド16進出を決めている。

序盤戦で好スタートを切ったアッレグリ監督は、9月のセリエA最優秀監督賞を受賞。9月には第3節ボローニャ戦、第4節ウディネーゼ戦、第5節ナポリ戦を戦い、3戦全勝を記録。王者ナポリとの一戦では退場者を出しながらも、2－1で競り勝った。

セリエAの最高経営責任者を務めるルイージ・デ・シエルヴォ氏は、「アッレグリ監督はミランを瞬く間に変革した。ピッチに立つ選手たちの個性を巧みに操り、能力を高め、短期間で勝利へのメンタリティと強い意志を植え付けた」と称賛の言葉を述べている。

また選手部門ではプリシッチが最優秀選手賞を獲得し“アベック受賞”が実現。ミランで3シーズン目を戦うプリシッチは、今季ここまで公式戦全試合に出場。9月の3試合では、3ゴール2アシストを記録し、ウディネーゼ戦とナポリ戦ではチームの全得点に絡む活躍を見せた。