今日の運勢は？ ★10月12日（日）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月12日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和6年）10月12日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？今日は直感が冴えやすく好調な運気の1日です。やりたいことにとことん打ち込んだり、意欲的に過ごすことを心掛けてみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。学びが深まりやすい1日で成長に繋がりそうです。今日は海外に関することに目を向けてみたり、色々なものに意識を向けることを心掛けて過ごせると収穫がありそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は趣味も充実しやすいので、好きなことにとことん打ち込んでみるのも良さそうです。気になる人には積極的にアプローチをしてみましょう。コミュニケーションが活発な1日となりそうです。今日は人の集まる場所へ積極的に出かけたり、オンライン上でも参加をするようにしましょう。良い情報を入手できそうです。対人運が好調です。今日は新たな出会いに向けて一歩を踏み出してみると良さそうです。パートナーがいる人は相手と一緒に過ごす時間を大切にするのも良い日です。趣味が充実しやすく、友達付き合いも広がっていくような運気です。今日はSNSで何かを発信してみるのも良さそうです。積極的に動いてみましょう。仕事運が好調ですが、忙しい1日となりそうです。今日は色々とやることが多い1日となりそうなので、優先順位を確認したり、計画的に進めることを心がけてみましょう。金運が好調です。今日はショッピングに出かけるのも良いですが、特に欲しいものがない場合は、お金に関する見直しができると良い日です。プライベートに関することで見直しができると良い日です。今日は部屋の掃除をしたり、自分自身の心や思考の整理をするのも良さそうです。直感的に思いついたことから進めてみましょう。内省がテーマの日です。今日はこれまでの振り返りをしてみると、今の自分に必要な気づきのメッセージを受け取ることができそうです。今日は気持ちのモヤモヤが目立つ日となりそうです。なるべく1人の時間を大切にしたり、頑張りすぎないようにしましょう。ラッキーカラーは紫。今日はリフレッシュの時間を持つようにしましょう。特に温泉や銭湯など大きなお風呂に入って息抜きをすることをおすすめします。日頃の疲れを癒しましょう。今日は現状を見直したり、今の自分自身の感情と向き合える良いタイミングです。ヨガや瞑想をするのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/