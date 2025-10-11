ジェームズ・ガン、『ピースメイカー』シーズン2の結末とDCUの未来を語る

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のミックステープ制作から、イギー・ポップ＆テディベアーズの隠れた名曲「Punkrocker」をスーパーマン経由で今夏のヒットへと押し上げたことまで。DCスタジオ共同CEOのジェームズ・ガンは、音楽とスーパーヒーローの世界を自在に結びつける達人だ。

そして『ピースメイカー』シーズン2も例外ではない。Foxy Shazam（フォクシー・シャザム）による強烈なテーマ曲「Oh Lord」、さらにFoxy Shazamとロングヘア・ロックバンドのネルソンが共演したレア曲「To Get Back to You」で締めくくられるフィナーレは圧巻だった。

今回ガンはローリングストーンとのZoomインタビューに登場し、シーズン2の音楽、そしてDCユニバース全体の構想について語ってくれた。

※本記事には軽度のネタバレを含みます。

―なぜネルソン？ なぜこの曲を？

最初に選んだのは曲の方だったんだ。僕が『ピースメイカー』のために曲を選ぶときは、膨大なリストからスタートする。今の時点で”ピースメイカーらしい”と思える曲が何千曲もあるんだ。シーンを書いているとき、音楽からインスピレーションを得ることもあれば、「ここで音楽を入れたい」と思ってから探すこともある。今回は後者だった。リストを見ていく中で、「これしかない」と思える瞬間があってね。ネルソンの2010年のアルバム『Lightning Strikes Twice』は本当に素晴らしい作品なんだ。あまり知られていないけど、メロディック・ロックの理想形みたいなアルバムで、この曲はその中でもとびきりの一曲だと思う。

―まるでその曲の運命を変えようとしているみたいですね。

その通りだよ（笑）。Foxy Shazamの曲もそうだったけど、どちらも最高にクールなんだ。

―曲の候補は他にもあったんですか？

もちろん。Foxy Shazamの曲の中でも特に好きなもののひとつで、バンド自体の大ファンなんだ。でも最初の段階では、何を使うかまったく決めていなかった。「”Do You Wanna Taste It”（シーズン1のテーマ曲）をもう一度使うべきか？ それともまったく新しい曲にするか？」なんて考えていたよ。結局、選んだ曲は想像以上の効果を発揮した。最初は「前の曲の方がよかった」とか「イントロの方が印象的だった」と言われていたけど、8話目に入る頃には「最初はピンとこなかったけど、今はめちゃくちゃ好きになった」という声が一番多くなってたね。感情のこもった曲で、シーンにも完璧に合っていたと思う。

―この曲を”キャストに演奏させよう”とは最初から考えていた？

いや、それは後から思いついたアイデアなんだ。でも、番組のラストでこの曲を使う構想自体は最初からあった。「Do You Wanna Taste It」も、ただの主題歌じゃなく、最終的には第8話でハーコート（ジェニファー・ホランド）の血に象徴されるような意味を持たせたかった。今回の曲も同じで、新しいチーム”チェックメイト”に集まる傷ついた魂たちの結束を象徴するものなんだ。Foxy Shazamの登場は撮影直前に決まったんだけど、ボーカルのエリック・ナリーとは友人で、「せっかくだからネルソンのライブシーンに出てもらおう」と思いついたんだ。ハーコートとピースメイカーの絆を音楽で表すうえでも、この曲はぴったりだった。

―今後のDCU作品でも、音楽の使い方を意識していますか？

そうだね。でも一方で、各作品のクリエイターの自由にも任せている。ただし、音楽の使い方が”使い古された”ものになるのは避けたい。正直、もう映画で「Ballroom Blitz」（Sweet）を聴く必要はないと思う（笑）。バンドは大好きだけどね。

よく「ジェームズは70年代の音楽が好きだから気に入るはず」なんて言われるけど、それは違う。僕が好きなのは”ガーディアンズの世界に合う音楽”であって、単に70年代が好きなわけじゃないんだ。もちろん70年代も好きだけどね。僕は音楽全般が好きなんだ。『ピースメイカー』を作る過程で”スリーズ・メタル（Sleaze Metal）の男”になったけど、実はその前から旅は始まってた。でも本質的に自分はパンクロッカーなんだよ。最近はPup（カナダのパンクバンド）やSprints（アイルランドのパンクバンド）をよく聴いているし、現代的なオルタナやヒップホップもたくさん聴いている。ラッセルっていうすごいヒップホップアーティストもいるんだ。今は本当に面白い音が多いよ（※ここでの”ラッセル”は、アメリカのラッパー＝Russ（ラッス）を指していると思われる）。

―『スーパーガール』やHBO Maxの『Lanterns』にも音楽的要素は？

どちらにも音楽はある。でも、音楽の有無そのものは大事じゃない。僕にとって音楽は”語りの一部”なんだ。『スーパーマン』はスコア中心の映画になるだろうしね。面白いのは、『ピースメイカー』で一番大きなヒットになった曲が、実はWig Wamじゃないかもしれないってこと。『ガーディアンズ〜』の「Come and Get Your Love」と同じで、”再発見された曲”として輝くことがあるんだ。

DCUの今後のプラン（『ピースメイカー』のネタバレあり）

―シーズン2のラストは一見ハッピーエンドのようで、すぐに衝撃展開がありました。……正気ですか？

（笑）聞いてくれ、この旅はまだ終わってないんだ。

―ということは、今後もこの展開が続く？

ああ、間違いなく。

―『スーパーマン』の続編『マン・オブ・トゥモロー』でピースメイカーの行方が描かれる可能性は？

それはない。でも、軍やリック・フラッグらが”別次元のメタヒューマン刑務所”を作ったという設定は、今後のDCUにも関わってくる。単なるアーカムの再利用じゃなく、物語の重要な要素として。政府とメタヒューマンの間で戦争がエスカレートしていく……それがこの世界の新しい軸になるんだ。

―つまり、政府高官が権力を乱用して無実の人々を追放する……？

（笑）完全にフィクションだよ。こんなこと、僕らの世界じゃ起こるわけがない。でも、だからこそコミックの世界では自由に描けるんだ。

―この戦いは『Lanterns』や『スーパーガール』にも関わってくる？

もちろん。最初の構想段階から、どちらの物語も全体のタペストリーの一部として考えていた。『スーパーガール』は宇宙を舞台にした冒険譚で、『ガーディアンズ』のようなテイスト。『Lanterns』はまた別の独立した物語だけど、同じ大きな世界観の中でつながっている。それぞれが交わり、補完し合うんだ。

―DCUのこのフェーズには、まだ他にも大きなアークがある？

ああ。『Lanterns』は今後の展開をセットアップするうえで、極めて重要な作品になるよ。

―ジェームズ・マンゴールド監督が他の契約を結んだことで、映画『スワンプシング』の計画は消えたのでは？

いや、全然そんなことはない。まだ進行中だよ。彼とも話をしていて、いまでも強い関心を持ってくれている。時間がかかることもあるけど、僕らは希望を持って進めている。

―シーズンの終盤に登場した新チーム「チェックメイト」のスピンオフ構想は？

それは……時が経てばわかるだろうね。今はまだ謎のままだ。

―最後に。ピースメイカーが取り残された惑星には、誰かの声のようなものが響いていました。彼の運命は？

あの設定は『Salvation Run』というコミックのコンセプトを一部参考にしている。物語自体はまったく違うけれど、いくつかの要素は今後の展開の鍵になるはずだよ。

from Rolling Stone US