大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手もその一人だが、本人はポストシーズン出場が叶わなかった現状に無念さを感じているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

昨季右肩の故障に苦しめられたグラテロルは、同年オフに右肩関節唇損傷の修復手術を受けた。当初は今季後半戦での復帰が見込まれていたが回復状況が思わしくなく、9月下旬にはアンドリュー・フリードマン編成本部長が今季中の復帰はないと明言したことが伝えられている。

同メディアは「グラテロルは過去2年間、数々の怪我に悩まされている。2024年シーズン開始以来、レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせ、わずか10試合しか出場できないという苦難の日々を送ってきた。昨オフは右肩の手術を受け、今季は復帰を目指し努力したが残念ながら完治せず、2026年までプレーできないことになった」と現状に言及。

続けて、「今季中の復帰が叶わなかったグラテロルは、SNSにドジャースファンへのメッセージを投稿した」としつつ、「ファンの皆さんに伝えたいのは、ポストシーズンに出たかったということですが、リハビリは容易ではありませんでした。だから、2026年に向けて既に考え方を変えました。いつも気にかけてくださっている皆さんに感謝します。愛しています」というグラテロルの投稿を紹介している。

