ＤｅＮＡが巨人に6-2で勝利、筒香が2本塁打

先発投手：ＤｅＮＡのＡ・ケイが7回2失点の好投（2安打8奪三振）、巨人の山﨑伊織は6回4失点で敗戦投手。得点経過：2回裏にＤｅＮＡが1点を追加。3回裏にＤｅＮＡが2点を追加。4回表に巨人が2点を追加。注目選手：ＤｅＮＡの筒香嘉智が2本塁打、3打点、4安打、2得点の大活躍。巨人の若林楽人も1本塁打、2打点を記録。

