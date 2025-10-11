F1ドライバーのシャルル・ルクレールがアンバサダーを務めるスピリッツ「シーバスリーガル クリスタルゴールド」

F1ドライバーのシャルル・ルクレールがグローバル・ブランド・アンバサダーを務めるラグジュアリー・スコッチウイスキーブランドのシーバスリーガルより、画期的なスピリッツ「シーバスリーガル クリスタルゴールド」の発売が発表された。

【画像】シャルル・ルクレールがアンバサダーを務める「シーバスリーガル クリスタルゴールド」（写真3点）

本製品は特別設計のブレンドを用いて、先駆的なろ過工程で磨き上げられたもの。スピリッツならではのミクサビリティと多用途性に加え、オーク樽熟成のスピリッツが持つ味わいの深みとクラフトマンシップを融合させた唯一無二の画期的なスピリッツが完成した。

飲み方はストレート、ロック、カクテルなど様々な形で楽しむことができ、どの方法でも個性際立つなめらかな飲み心地を楽しむことができる。

中でもおすすめなのが、アンバサダーのシャルル・ルクレールがシーバスリーガルと共同で考案したカクテル「Crystalgold Spritz（クリスタルゴールド・スプリッツ）」。シトラス、エルダーフラワー、ミントを、シャンパーニュとシーバスリーガル クリスタルゴールドで引き立てた一杯である。時代を超えて愛される一杯に、モダンなツイストを加えた定番かつスタイリッシュな味わいだ。ぜひ試してみてはいかがだろうか。

なお、「シーバスリーガル クリスタルゴールド」は、2025年年末に日本国内で発売予定。希望小売価格は7,260円（税込）を予定している。

Crystalgold Spritz（クリスタルゴールド・スプリッツ）」レシピ

・ 「シーバスリーガル クリスタルゴールド」30ml

・ エルダーフラワー・コーディアル 30ml

・ ライムジュース 20ml

・ スパークリングワインまたはシャンパーニュ 60ml

・ グラス：脚付きグラス

・ ガーニッシュ：ミントの小枝

シーバス・リーガル

https://www.chivas.com/ja-jp/