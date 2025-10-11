鹿児島県日置市(ひおきし)は薩摩半島のほぼ中央に位置し、東は県都鹿児島市に、北はいちき串木野市と薩摩川内市(さつませんだいし)に、南は南さつま市に隣接し、西は日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜(ふきあげはま)と東シナ海に面するまち。

妙円寺詣りや流鏑馬(やぶさめ)、薩摩焼や優れた泉質を誇る温泉などといった、いにしえの情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を数多く有しています。

今回紹介するのは、鹿児島三大行事の一つ「妙円寺詣り」。鎧冑(よろいかぶと)に身を固めた勇壮な武者行列のほか、日置市内を代表する民俗芸能などが披露され、県内各地から多くの人が訪れるのだそう。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は日置市のイベント「妙円寺詣り」の詳細、人気の返礼品について調べてみました!

郷土芸能の奉納や武道大会も! 「妙円寺詣り」について

妙円寺詣り

・開催日時：2025年10月25日(土)・10月26日(日)

・開催場所：日置市伊集院町徳重神社(鹿児島県日置市伊集院町徳重1786)

・アクセス：JR伊集院駅から徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

鹿児島市内から日置市伊集院町までの約20kmの道のりを歩いて参拝する伝統行事「妙円寺詣り」。

伊集院の徳重神社の祭神、島津氏第17代当主島津義弘公は、1600年に関ヶ原の戦いで豊臣方として徳川方と勇戦奮闘。しかし徳川方が優勢となり退陣を余儀なくされましたが、島津軍は大胆にも敵陣の中央を突破して、無事、故郷薩摩に帰ることができました。

島津義弘公像

その間の言語に絶する艱難辛苦(かんなんしんく)のあとを偲び、またその剛勇を慕って、いつからともなく、鹿児島城下の武士たちが関ヶ原合戦の前夜にあたる9月14日に参拝を始めたと言います。彼らは鹿児島・伊集院間の往復40kmを甲冑(かっちゅう)に身を固めて夜を徹して歩き、義弘公の菩提寺・妙円寺を訪れたそう。これが「妙円寺詣り」の始まりとのことです。

忍耐性や持続性を養成するのに大きな意義がある行事として、現在まで受け継がれています。

「妙円寺詣り」に合わせて、武道競技や奉納行事、武者行列参拝、物産展などさまざまなイベントが開催されるのも特徴です。

日置市市制20周年記念「第75回妙円寺詣り行事大会」

・剣道競技(会場：フラゴラアリーナ日置【伊集院総合体育館】)

・柔道競技(会場：伊集院小学校体育館)

・弓道競技(会場：徳重神社内伊集院弓道場)

・相撲競技(会場：徳重神社境内)

・銃剣道競技(会場：伊集院武道館)

・ゲートボール競技(会場：ゆすいん内ふれあい健康センター)

自治体からのメッセージ

ぜひ、鎧冑に身を固めた勇壮な武者行列をご覧にお越しください!

日置市のふるさと納税返礼品について

「妙円寺詣り」の行事が開催される日置市伊集院町の特産品「伊集院饅頭」、ひおきPR武将隊が実際に着用している等身大鎧を紹介します。どちらも日置市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

伊集院銘菓伊集院饅頭(60個)

・提供事業者：山口菓子舗

・鹿児島県日置市伊集院町郡1101

・内容量：伊集院饅頭60個

・寄附金額：1万1,000円

創業大正12年、鹿児島産の素材にこだわったお菓子を手づくりしている「山口菓子舗」の「伊集院饅頭」です。島津家の家紋である「丸に十の字」の形をした、一口サイズの饅頭を楽しめます。

イメージ創作鎧(島津義弘公)

・提供事業者：剣画堂

・サイズ：【収納時】間口54cm×奥行54cm×高さ62cm

【飾り時】間口65cm×奥行70cm×高さ161cm

・寄附金額：132万円

実際に着ることができる島津義弘公の創作鎧です。初代の飾った時にきれいに見える仕様から、着用したときに動きやすくなるよう一部仕様変更しているそうです。すべて職人による手作業で行っているため、作品の重さ・厚み・高さ・胴紐・金襴等が一つ一つ異なるとのこと。

今回は鹿児島県日置市のイベント「妙円寺詣り」と、返礼品を紹介しました。鹿児島三大行事のひとつで、鎧冑に身を固めた勇壮な武者行列で知られる「妙円寺詣り」は、“平和な時も油断なく、非常時に備え武を敬い重んじる気性と質実剛健をもってあらゆる艱難辛苦に耐え抜く精神を養成するのに恰好の行事”として現在まで受け継がれている伝統行事です。ほか、郷土芸能の奉納や武道大会も楽しめるのも魅力! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者