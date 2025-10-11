「2025 JERA クライマックスシリーズ パ」第1戦（2戦先勝）、北海道日本ハムファイターズ対オリックス・バファローズの試合が11日、日本ハム本拠地の北海道ボールパークFビレッジで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

日本ハムの先発は、伊藤大海。今季は14勝を挙げ、2年連続の最多勝に輝いたエースが、チームを勝利に導き、シリーズに良い流れを作りたい。

対するオリックスは、今季は4登板にとどまっていた山下舜平大。秘めているポテンシャルは間違いないだけに、大舞台で力を発揮し、下剋上への第一歩となる勝利を掴めるか。

試合は、14時00分プレイボール予定となっている。

先攻：オリックス・バファローズ

1番(三)宗佑磨

2番(一)太田椋

3番(遊)紅林弘太郎

4番(左)中川圭太

5番(二)西野真弘

6番(指)森友哉

7番(右)杉本裕太郎

8番(捕)若月健矢

9番(中)廣岡大志

投 山下舜平大

後攻：北海道日本ハムファイターズ

1番(中)矢澤宏太

2番(二)石井一成

3番(指)レイエス

4番(一)清宮幸太郎

5番(三)郡司裕也

6番(捕)田宮裕涼

7番(右)万波中正

8番(左)野村佑希

9番(遊)水野達稀

投 伊藤大海

【了】