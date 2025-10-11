「2025 JERA クライマックスシリーズ パ」第1戦（2戦先勝）、北海道日本ハムファイターズ対オリックス・バファローズの試合が11日、日本ハム本拠地の北海道ボールパークFビレッジで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
日本ハムの先発は、伊藤大海。今季は14勝を挙げ、2年連続の最多勝に輝いたエースが、チームを勝利に導き、シリーズに良い流れを作りたい。
対するオリックスは、今季は4登板にとどまっていた山下舜平大。秘めているポテンシャルは間違いないだけに、大舞台で力を発揮し、下剋上への第一歩となる勝利を掴めるか。
試合は、14時00分プレイボール予定となっている。
先攻：オリックス・バファローズ
1番(三)宗佑磨
2番(一)太田椋
3番(遊)紅林弘太郎
4番(左)中川圭太
5番(二)西野真弘
6番(指)森友哉
7番(右)杉本裕太郎
8番(捕)若月健矢
9番(中)廣岡大志
投 山下舜平大
後攻：北海道日本ハムファイターズ
1番(中)矢澤宏太
2番(二)石井一成
3番(指)レイエス
4番(一)清宮幸太郎
5番(三)郡司裕也
6番(捕)田宮裕涼
7番(右)万波中正
8番(左)野村佑希
9番(遊)水野達稀
投 伊藤大海
【了】