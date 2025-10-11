プレミアリーグは10日、9月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）を発表。マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが選出された。

ハーランドは9月に行われたリーグ戦3試合で5ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、鎌田大地（クリスタル・パレス）やヤンクバ・ミンテ（ブライトン）、ロビン・ローフス（サンダーランド）、グラニト・ジャカ（サンダーランド）、マルティン・スビメンディ（アーセナル）らを抑えて、9月のPOTMに選出された。

2022年8月、2023年4月、2024年8月に続いて、キャリアでは4度目となるPOTM受賞となったハーランドは、マンチェスター・シティのクラブ公式サイトを通じて「9月はチームにとって重要な月だった。良いフットボールができて、無敗を維持し、ファンのために重要な勝利を収めることができた。ゴールとパフォーマンスでチームに貢献できて嬉しいよ」と喜びを口にした。

また、9月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）には、リヴァプールを2－1で破るなど、リーグ戦3試合を2勝1分けの無敗で終え、クラブ史上最長となる公式戦19試合無敗に導いたクリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が選出された。

なお、グラスナー監督にとっては初のプレミアリーグでの月間最優秀監督賞となったほか、クリスタル・パレスの指揮官としては2014年4月のトニー・ピューリス氏以来のことに。さらに、オーストリア人指揮官としても2020年7月のラルフ・ハーゼンヒュットル氏（当時サウサンプトン）以来、史上2人目の受賞になった。

■2025－26シーズンの月間最優秀選手

8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）

9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

■2025－26シーズンの月間最優秀監督

8月：アルネ・スロット（リヴァプール）

9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）