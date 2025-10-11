乃木坂46井上和 初めての“福井旅行”で永平寺へ「節々から重みを感じてかっこ良かった」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月6日（月）の放送では、夏休みを利用して行った福井旅行を振り返りました。

◆夏休みに福井県を満喫！

井上：今年の夏休みに福井旅行をしてきました！ 私のインスタグラムに写真をいろいろ載せさせていただいたんですけど、本当に福井を満喫しまくりまして！ 恐竜（福井県立恐竜博物館）はもちろん行きましたし、永平寺（えいへいじ）というお寺に行きまして、今も実際に修行をしている方がいらっしゃるお寺さんなんですよ。ちゃんと安全に見て回れるように整備されていたんですけど、すごく古いお寺だから、節々から重みのようなものを感じて、めちゃくちゃかっこ良かったです。

私は日本全国を回るのが夢なんですけど、福井県は初めて行きました！ 日本海側は、お魚がおいしいんですよね～！ お寿司を食べさせていただいたりして、すごく幸せでした♡

あと福井は眼鏡が有名なんですよ！ 知ってました？ 弟に「福井県に行ったんだ～」って言ったら「眼鏡が有名なところね！」って言われて“知ってるんだ!?”って結構ビックリしたんですけど。眼鏡のクッキーとか、眼鏡を作る技術を使ったキーホルダーもあったりして、それもすごく面白かったです。ということで、皆さんもぜひ福井県に行ってみてください！

