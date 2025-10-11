2025年のプロ野球はクライマックスシリーズ（CS）に突入するが、この時期は指揮官の去就についても見逃せない。実際、今季は3球団で監督交代が発表されており、順位変動にどのような影響を与えるのかは重要なテーマだ。過去のデータを見ると、今季最下位に沈んだヤクルト、ロッテにとっては明るい要素も見えてくる。（文・八木遊）

3球団で監督交代

プロ野球は11日にクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージが開幕。その後はCSファイナルステージ、そして日本シリーズへと続いていく。

各球団は、来季に向けた動きも加速している。パ・リーグは、今季最下位に沈んだ千葉ロッテマリーンズがサブロー氏を新監督に指名。セ・リーグは同じく最下位の東京ヤクルトスワローズが、池山隆寛氏の新監督就任を発表した。

いずれも現役時代は生え抜きとして人気を博した選手だったけに、興行的にも活性化に期待できそうだ。

またセ・リーグ2位の横浜DeNAベイスターズは、三浦大輔監督が同一監督下では球団初となる4年連続Aクラスを果たすも辞意を示し、球団もそれを了承。新監督候補として、OBの工藤公康氏や現コーチの石井琢朗氏らの名前が取り沙汰されている。来季は新監督の下で、1998年以来のリーグ優勝を目指すことになる。

現時点で、ロッテ、ヤクルト、DeNAの3球団が新監督の下で来季の開幕を迎えることになりそうだ。そこで2010年以降に就任した監督の1年目の成績とともに、前年からどのような順位変動を見せたかを調べてみた。

前年Aクラスから最下位転落はただ1人…？

2010年以降、12球団でのべ55人が新監督として指揮を執ったが、就任1年目にリーグ優勝を果たしたのは、今季の藤川球児監督（阪神）を含めて9人いた。このうち前年Bクラスから巻き返したのは3人。そのうち2人は前年最下位からの優勝だった（2015年ヤクルト・真中満、2021年オリックス・中嶋聡）。

逆に就任1年目に最下位を味わった監督は10人を数えた。そのうち前年Aクラスから転落したのは、2010年の楽天・ブラウン監督ただ1人だけだ（前年2位）。

単純に前年からの順位変動を見ると、順位を上げたのが55人中30人（55.5%）、下げたのが55人中14人（25.5%）、そして同順位は55人中11人（20.0%）だった。やはり、監督交代を強いられるチーム状況だけに、前年に低迷したチームが多くなるため、順位を上げた監督が過半数を占めたのは必然の結果といえるだろう。

チームとしても、新環境下でモチベーションは上がり、それまで埋もれていた才能が新監督の下で花開くといったケースも少なくない。

ちなみに、今季最下位からの逆襲を誓うヤクルトとロッテは新監督の下で順位を上げるケースが目立つ。

2010年以降、ヤクルトは新監督に就いた4人のうち3人が前年BクラスからAクラスに導き、ロッテは4人そろって順位アップを果たしていた。

【ヤクルト】

2011年 小川淳二 前年4位→2位

2015年 真中満 前年6位→1位

2018年 小川淳二 前年6位→2位

2020年 高津臣吾 前年6位→6位

2026年 池山隆寛 前年6位→？位

【ロッテ】

2010年 西村徳文 前年5位→3位

2013年 伊東勤 前年5位→3位

2018年 井口資仁 前年6位→5位

2023年 吉井理人 前年5位→2位

2026円 サブロー 前年6位→？位

また、DeNAのように前年2位のチームで新たに指揮を執った監督は5人。翌年の順位の内訳は、優勝が2人、変わらず2位が1人、5位と6位が1人ずつだった。

いずれにしても、新たな船出を迎える3球団のオフの動きには要注目だろう。

【了】