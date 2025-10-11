大阪府の南部・南河内(みなみかわち)地域に位置する大阪狭山市(おおさかさやまし)は、大阪市中心部への良好なアクセスと、自然豊かで穏やかな雰囲気が魅力のまち。

市のシンボルの「狭山池」周辺では、春になると1,300本もの桜が咲き誇り、大阪府内随一の桜の名所としても人気で、「狭山池まつり」など、年間を通してさまざまなイベントが行われているのも特徴です。

今回紹介するのは、大阪狭山市にある「狭山ニュータウン」の魅力を堪能できる「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」。グルメやハンドメイド雑貨などを楽しめる「さやマルシェ」や謎解きイベントなど、多彩な催しがたくさん!

本稿ではマイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は大阪狭山市の「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

まちの魅力を再発見! 「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」について

狭山ニュータウン魅力発見フェスタ

・開催日時：令和7年10月25日(土)10時～15時(予定)

・開催場所：東大池公園(大阪狭山市大野台4丁目1)

・アクセス：【バス】(金剛駅から)南海コミュニティバス「狭山ニュータウン・泉ヶ丘」行き、「近畿大学病院前」下車／(泉ヶ丘駅から)南海コミュニティバス「狭山ニュータウン・金剛」行き、「近畿大学病院前」下車／大阪狭山市循環バス「東大池公園」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

まちびらきから50年が経過する、緑いっぱいで親しみやすい「狭山ニュータウン」。そのまちの魅力を発見し、世代や立場を超えた新たなコミュニティづくりを進めるきっかけとして開催される「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」。

「狭山ニュータウン謎解きウォーキング」では、東大池公園をスタートして狭山ニュータウン内の公園をめぐりながらゴールをめざします。コースは、ラリーポイントのクイズやヒントをもとに、なぞときに挑戦できる「なぞときコース」と、コースに隠された大阪狭山市マスコットキャラクター「さやりん」を探しながら歩く「さやりんみっけコース」の2つが用意されています。

そのほか、3人から5人のチームでごみを集めてポイントを競う「ごみ拾いゲーム」や、音楽ステージや遊びのコーナーもあり、幅広い世代の人たちが楽しめるのも魅力的!

また、「みんなでつくる、つながるマルシェ」をコンセプトとした「さやマルシェ」も開催! 地域のお店や住民が飲食物やハンドメイド雑貨などを販売。こだわりをもって生産された地場産品や、さまざまな世代が参加できるワークショップや体験教室もあるそうです。和気あいあいとした空気の中で、まちの魅力をより一層満喫できます。

担当者によると「会場はハロウィンをテーマに飾り付けしていますので、ぜひ仮装してきてください」とのこと。

自治体からのメッセージ

地域を盛り上げるために市民団体「狭山ニュータウンの未来を育むプロジェクト推進会議」が企画したイベントです。「みんなでつくる、つながるマルシェ」をコンセプトに、世代や立場を超えた新たなコミュニティ、新たなつながりをつくるきっかけとして、「さやマルシェ」を開催し、地域のお店や人による飲食物やハンドメイド雑貨などの販売も行われ、子どもから大人まで楽しめるイベントです。

大阪狭山市のふるさと納税返礼品について

「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」内「さやマルシェ」に出店する事業者の返礼品である仏花、いちごラスクを紹介します。

「え? 造花なの? 」と聞かれる仏花 ＜1基＞ 約40グラム

・提供事業者：ricorico flower 【リコリコフラワー】

・内容量：1基

・寄附金額：8,000円

NFD(日本フラワーデザイナー協会)講師資格取得歴、受賞歴のある講師がつくった、中央にトルコキキョウ、横に小菊、スターチスのドライフラワーで仕上げた本物そっくりの仏花です。世話の手間が不要でいつでも美しい状態を保てます。

【食パン専門店・カフェBREAD&】売り切れ必至のいちごラスク

・提供事業者：食パン専門カフェ BREAD&

・内容量：45g×4袋

・寄附金額：5,000円

国産小麦の無添加パンによつ葉バターとグラニュー糖と天然塩をぬり、いちごをのせ焼き上げたいちごラスクです。店頭でも大人気の逸品!

今回は大阪府大阪狭山市のイベント「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」と、返礼品を紹介しました。「狭山ニュータウン」の魅力を発見し、存分に楽しむことができるイベントです。「さやマルシェ」では、市や周辺地域を拠点とする作家、アーティストなどが作った雑貨や作品の販売、展示も楽しめるのだとか! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者