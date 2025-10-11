武田真治「『めちゃイケ』を経験すると、どこの現場も天国でしかない」鈴木紗理奈と大変だった「めちゃイケ」時代を振り返る

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、武田真治さんと鈴木紗理奈さん。ここでは、お2人がレギュラーメンバーとして出演していたバラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ！」（フジテレビ系）の収録時間について振り返っていました。

◆武田「『スッキリ』のおかげで…」

武田：「めちゃイケ」の収録を経験すると、もうどこの現場に行っても天国でしかないよね。

鈴木：ほんまに！ 例えば、ドラマの撮影で入り時間が朝早かったときに、すぐスタッフさんが平謝りで「すみません、こんな朝早くに……」って頭を下げてくださるけど、もう“楽勝ですよ”っていう感じ（笑）。

武田：本当だよね。それで、加藤（浩次）さんが「スッキリ」（日本テレビ系）の総合司会を始めてから。

鈴木：強制的に翌朝5時には（ロケが）終わるようになって。

武田：それまでは、朝8時までやっていたもんね。だから、加藤さんが「スッキリ」を始めてくれて、みんな「良かった！ ちゃんと終わるんだ」って（笑）。

鈴木：そうね。いいところもあり、悪いところもありやろうけど、それで我々はタフに育って、今も頑張っていますから。

武田：そうだね。

