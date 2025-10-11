「完母は地獄」「3時間おきは幻想」…“新生児期のリアル”な体験談にママたちから共感殺到

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FM「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。以前の放送で、ユージと吉田が語った“新生児期のリアル”が反響を呼んでいます。この日の放送では、生後3週間の赤ちゃんを育てるリスナーからのメッセージを紹介。「夜泣きが大変で、世の中のお母さんお父さんの頑張りがわかりました」というメッセージに対し、ユージは「これはかけがえのない時間」とコメント。吉田も「ホントあっという間！ よく“3時間おきの授乳”って言うけど、準備や授乳の時間を含めるとほとんど寝られない」と共感を寄せ、自身の当時を振り返りました。このコメントに、子育てを経験した親たちからは「わかりすぎる」「本当に大変だった」といった共感の声や、「愛おしさ」と「睡眠不足」が入り混じった当時の記憶を呼び起こすコメントがSNSやネットニュースに多数寄せられました。「3時間おき」という言葉が持つイメージとは裏腹に、実際はまとまった睡眠が取れないという吉田の言葉に、多くの親たちが当時の状況をリアルに思い出し、コメントを寄せています。特に多かったのは、授乳・ミルクの準備や後片付けにかかる時間に関するコメントです。●「ホント、3時間おきにって言うけど、授乳して作ったミルク飲ませてゲップさせて哺乳瓶洗って…って、親が休める時間は細切れの2時間おきみたいなもん。3時間おきは幻想」●「3時間おきなら完ミ（完全ミルク）だから、めちゃくちゃ楽。2時間寝て、その後1時間活動しているのを繰り返すから、まともに寝ていないが、それでも非常に楽」●「完母（完全母乳）は地獄に地獄を塗り重ねる。1〜2時間おき、つまりママが眠る時間は皆無になり狂気の2年間が始まる」といったように、授乳・ミルクの方式によっても大変さが異なり、特に「完母は壮絶」という声や、「混合（※母乳と育児用ミルクの併用）が一番」など、さまざまな経験談が飛び交いました。なかには「産院でやたらめったら完母を推奨するのは絶対やめたほうが良い」「母乳が出ていないのを確認できたら、ミルク缶を保険適用にしてほしい」といった、子育てを取り巻く環境への切実な提言も見られました。パーソナリティのユージが語った「いつか終わってしまい、寂しくなるときが来る」という言葉や、「赤ちゃんの頭の匂い」に癒やしを感じるというエピソードにも、多くの親が共感。●「赤ちゃんの匂いってほんと尊いですよね。新生児のあの甘い匂い、また嗅ぎたいなぁ…」●「今3人目が生後3ヶ月で本当に可愛いです。ずっと赤ちゃんでいてほしい…」●「子どもが生まれてから、1日1日を大事に過ごすようになった気がします」と、赤ちゃんの「愛おしさ」を再確認する声が寄せられた一方で、「大変すぎて記憶にない」「赤ちゃんは本当に可愛い♪ でも、あの頃には戻りたくないな」といった、新生児期の過酷さを物語るストレートな本音も多く見られました。リスナーのメッセージにあった「世の中のお母さん、お父さんの頑張りが父になってわかりました」という言葉を受けてか、育児における夫婦間の協力体制についてのコメントも多数寄せられています。●「20時〜23時は夫がやって、その時間は妻は寝ているとかのほうが楽だと思いますよ。6時間くらいでも寝られるとずいぶん楽だと妻は言っていました」●「うちは夫も泣くと一緒に起きていたのでミルクのときは、割とやってくれてそこはとても助かりました」と、パートナーとの協力で乗り切れたというエピソードがある一方で、●「協力してくれる旦那さんで羨ましい。1日パジャマでいたの？と言われた時は殺意を覚えた」といった、孤独な戦いを強いられた経験や、心ない一言に傷ついた思い出を打ち明ける人も。新生児期という過酷な時期こそ、夫婦間での情報共有とねぎらいの言葉が重要であることを再認識させられます。ユージがリスナーに送った「今は本当に大変で寝られないこともあるかもしれないけれど、この時間を思い出に刻んでほしい」というエールに呼応するように、経験者からの温かいメッセージも届きました。●「今が踏ん張り時だと思って家事は手を抜きまくって赤ちゃんとの時間を楽しみます」●「今まさに新生児期のお子を育てているお父さんお母さん、頼れる人がいるなら頼って、日中でも寝られる時間に寝て、体調に気をつけてお過ごしください!!」細切れ睡眠でフラフラになりながらも、かけがえのない時間を過ごす親たち。今回の吉田さんの発言をきっかけに、多くの親が当時の過酷さを分かち合い、そして今奮闘中の仲間をねぎらい合う、温かい交流が広がっています。あなたにとっての新生児期の思い出は、どんなものでしたか？＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ・吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1